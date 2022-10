Cillessen blijft met NEC ook tegen Feyenoord ongeslagen en ziet kans op WK-selectie toenemen

NEC-doelman Jasper Cillessen. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Als Jasper Cillessen voor de aftrap tegen Feyenoord richting zijn doel loopt, wordt hij massaal toegezongen door de NEC-supporters. Terwijl de 33-jarige keeper zijn bidon naast de paal legt, rolt ‘Jasper in oranje’ van de tribunes. Zonder blikken of blozen gaat 63-voudig international klaar staan en wacht stoïcijns tot de scheidsrechter het duel in gang fluit.

De steunbetuiging aan Cillessen kan worden gezien als een sneer naar Justin Bijlow, de Feyenoord-doelman aan de andere kant van het veld. In tegenstelling tot Cillessen kreeg hij vorige maand geen oproep van bondscoach Louis van Gaal voor de interlands tegen Polen en België, als laatste meetmoment richting het WK in november.

Of wilde het NEC-publiek met de massale bijval duidelijk maken dat er wat hen betreft maar één doelman is die over zeven weken in Qatar onder de lat hoort te staan? Tegen Polen en België kreeg Ajax-keeper en debutant Remko Pasveer de kans en greep die met beide handen. Cillessen bleef twee keer negentig minuten op de bank.

Strijd om een plek tussen de palen

Cillessen en Pasveer mogen gaan strijden om een plek tussen de palen op het WK. Beiden vanuit een ander perspectief. De 38-jarige Pasveer zal zijn late uitverkiezing in het Nederlands elftal als een onverwacht cadeau ervaren, terwijl Cillessen deze zomer terugkeerde naar NEC om wekelijks te keepen en zijn kansen op zijn tweede WK te vergroten. Cillessen was eerste keeper tijdens het WK 2014, ook toen met Van Gaal als bondscoach.

‘Ik had de Nations Leaguewedstrijden tegen Polen en België graag gespeeld’, zegt Cillessen na het gelijkspel tegen Feyenoord (1-1). ‘Maar de bondscoach is heel duidelijk geweest tegenover mij. We hebben een gesprek gehad en ik weet hoe de situatie is. Alleen ga ik die niet met de buitenwereld delen.’

Op de vraag of de strijd onder de lat nog open ligt richting het WK, verwijst Cillessen gedecideerd naar de bondscoach. ‘Het enige wat ik kan doen, is fit blijven en de lijn doortrekken die ik heb ingezet sinds ik weer het shirt van NEC draag’, aldus de doelman die de afgelopen drie seizoenen voor Valencia uitkwam en daarvoor drie jaar onder contract stond bij Barcelona.

Cillessen kijkt de bal naast. Beeld Guus Dubbelman / Volkskrant

Blessuregevoeligheid

Cillessen keepte in Spanje meer niet dan wel. Dat had verschillende redenen. Bij Barcelona was hij de stand-in van de Duitser Marc-André ter Stegen, terwijl bij Valencia zijn blessuregevoeligheid hem geregeld parten speelde. En dan was er nog de pijn van het gemiste EK, vorig jaar.

In aanloop naar het toernooi raakte de Nijmegenaar besmet met het coronavirus, waardoor hij een groot gedeelte van de voorbereiding miste. Toenmalig bondscoach Frank de Boer besloot hem daarop buiten de selectie te laten, tot ontsteltenis van de doelman zelf. Liever heeft Cillessen het over het heden.

Hij zorgde deze zomer her en der voor gefronste wenkbrauwen toen bekend werd hij zijn handtekening had gezet onder een driejarig contract bij NEC, de club waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het betaald voetbal. Was de middenmotor uit Nijmegen wel de juiste club voor een doelman met WK-ambities? ‘De eerste keer dat ik werd opgeroepen voor het Nederlands elftal speelde ik ook bij NEC’, zegt Cillessen koeltjes.

Europees voetbal

Hij is niet bang dat Pasveer in de strijd om een plek onder de lat in het voordeel is omdat die zich als doelman van Ajax op Champions League-niveau kan laten zien. ‘Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat ik slechts bij NEC speel. Maar volgens mij heb ik al heel wat jaren Europees voetbal gespeeld en de nodige interlands achter mijn naam. Voor mij ging het erom dat ik weer wekelijks kan keepen en mijn niveau haal. Dat gaat volgens mij best aardig.’

Met Cillessen onder de lat (vanaf de tweede competitieronde) verloor NEC geen enkele wedstrijd. In zeven duels werd zes keer gelijkgespeeld en één keer gewonnen. Vooral in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) wist hij zich vorige maand met elf reddingen te onderscheiden. Het was een evenaring van zijn persoonlijke record uit 2020. Als keeper van Valencia was hij destijds een sta-in-de-weg voor Real Madrid.

Tegen Feyenoord verrichtte hij zeven reddingen en straalde hij de rust uit die hoort bij een doelman van zijn statuur, al haalde hij in blessuretijd nog een rare frats uit door de bal bij een uittrap opzettelijk tegen Feyenoord-spits Giménez te schieten. Giménez scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat de Mexicaan Cillessen zou hebben gehinderd. ‘Hij stond hinderlijk in de weg en dat mag niet. Dat zijn de regels’, aldus de doelman.

In de eerste helft had geen antwoord op een hard afstandsschot van Quinten Timber. Maar kort voor rust maakte verdediger Ivan Marquez uit een afgeslagen hoekschop gelijk. ‘Het is lekker dat we vandaag wederom niet verliezen. Aan de andere kant win je liever.’

En met het oog op het WK: ‘Ik denk dat ik goed bezig ben. Als ik zo doorga, kan het een mooie winter worden.’