Christian Eriksen: toen een gewone jongen uit Middelfart, nu regisseur van het Deense elftal

Denemarken speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Peru. In zijn geboorteplaats had niemand verwacht dat Christian Eriksen de regisseur van de nationale ploeg zou worden.

Gymleraar Kim Frank Petersen (57) loopt het plein op van de Lillebaeltskole in het Deense Middelfart en wijst naar een houten muur. De verf is er grotendeels van afgebladderd. ‘Die houten muur fungeerde als doel. Christian moet hier wel duizend uur hebben gevoetbald.’ Hij oogt nog steeds verbaasd dat de Christian Eriksen (26) uit dat kleine havenstadje, weggestopt in Denemarken, is uitgegroeid tot de grootste voetbalvedette van het land. Hij voetbalde toen al beter dan de rest, zegt hij. ‘Maar ik ken hem juist als iemand die nooit haantje de voorste wilde zijn. Buiten het veld was hij zo normaal, zo rustig en stil. ’

Denemarken speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Peru. Daarna treft het land Australië en Frankrijk. Als er één man is die de Denen eindelijk weer eens langs de groepsfase op een groot toernooi kan krijgen dan is het Eriksen wel.

In Nederland is Christian Eriksen vooral bekend als de aanvallende middenvelder die op zijn zestiende begon in de jeugdopleiding bij Ajax. Hij maakte enkele succesvolle seizoenen mee in het eerste van Ajax en verhuisde vervolgens naar Engeland. Hij speelt sinds 2013 voor Tottenham Hotspur. De voetbalclub uit Londen is mede dankzij hem de afgelopen drie seizoenen in de top-3 geëindigd van de Premier League.

WK 2018: de blikvangers Elk land heeft zijn eigen WK-vedette, de drager van de nationale hoop. De Volkskrant gaat in deze serie op zoek naar hun wortels, hun leermeesters, hun betekenis.

Bij de Denen roept Eriksen vooral herinneringen op aan Brian en Michael Laudrup, de Deense voetbalsterren met wie Denemarken in de jaren negentig een Europese titel veroverde en de kwartfinale bereikte op het WK van 1998 in Frankrijk. Sinds het bereiken van de kwartfinale op het EK in Portugal in 2004 is elk toernooi voor de Denen teleurstellend verlopen.

Misschien herleeft onder Eriksen de gouden tijd van de broers Laudrup. Afgelopen november loodste hij Denemarken met drie doelpunten in het play-offduel met Ierland naar het WK. Petersen: 'Het is geweldig om hem te zien spelen, maar tegelijk onwerkelijk. Is dat diezelfde jongen die ooit bij mij heeft gespeeld?'

Dat Eriksen verder is gekomen dan het schoolplein is mede te danken aan zijn vader. Thomas Eriksen nam zijn zoon al op zijn derde mee naar de lokale voetbalclub Middelfart Boldklub en was daar zijn trainer tot zijn twaalfde jaar. Daarna kreeg zijn vader hem binnen bij de jeugdselectie van de Deense eredivisieclub Odense Boldklub, waar een scout van Ajax hem oppikte.

‘Het was altijd al duidelijk dat hij ver zou komen’, zegt Claus Hansen, voorzitter van Middelfart Boldklub. ‘Het opvallendste aan Christian is dat hij altijd aardig is. Nu nog steeds.' Hansen reist geregeld naar Engeland om Eriksen te zien spelen. Enkele weken geleden was Eriksen nog in Kopenhagen voor de voorbereiding op het WK. Hansen heeft hem daar opgezocht, omdat zijn zoon op de foto wilde met Eriksen. ‘We spreken nooit lang, maar we maken nog steeds wel eens een praatje.’

Eriksen woont in Londen, maar komt volgens Hansen af en toe terug naar Middelfart om zijn ouders te bezoeken. Zijn vrouw Sabrina Kvist Jensen komt uit een plaatsje niet ver bij zijn geboortestad vandaan. Ze is net voor het WK bevallen van hun eerste kind. In de aanloop naar het toernooi is dat nog spannend geweest. Eriksen had gezegd dat hij direct het WK zou verlaten als de weeën zouden beginnen.

Veel inwoners van Middelfart kennen wel iemand die Eriksen kent. Middelfart is een kleine stad van ongeveer 15 duizend inwoners, enigszins verscholen op het eiland Funen, met links op de kaart het grote schiereiland Jutland en rechts het eiland Zeeland met daarop de hoofdstad Kopenhagen.

Op de brievenbus van de bungalow van zijn ouders, in een wijk naast zijn oude school, is nog steeds de naam te lezen van hun zoon. Na aanbellen doet een lange, blonde vrouw in een zomerjurk de deur open. Het blijkt Dorthe te zijn, de moeder van Eriksen. ‘We hebben met Christian afgesproken dat we nu even geen nieuwe interviews meer doen’, zegt Dorthe Eriksen. De moeder zou ondanks het vele geld van haar zoon nog steeds werken als verkoper van schoonheidsmiddelen, vader Thomas zou jarenlang autoverkoper zijn geweest en momenteel handelen in auto-onderdelen.

‘Ik zou mezelf geen wereldster noemen. Ik ben nog die jongen uit Middelfart’, zei Eriksen na afloop van de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland tegen de Deense voetbalwebsite Bold.dk. Op Instagram plaatste Eriksen eerder een foto van zichzelf als baby. In de begeleidende tekst: ‘Mijn verhaal begon in Middelfart, waar ik ervan droomde een professionele voetballer te worden. Nu beleef ik de droom.’

Gymleraar Petersen laat daarom graag het rode shirt van Denemarken zien dat Eriksen heeft geschonken aan de school. Petersen: ‘Als hij ooit klaar is met voetballen, zei hij, dan komt hij weer bij ons wonen. In onze stad.’