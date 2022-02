Christian Eriksen staat weer (even) op het voetbalveld

Christian Eriksen zwaait naar fans in het Brentford Community Stadium in Londen, voorafgaande aan de voetbalwedstrijd Brentford - Crystal Palace. Beeld Tony Obrien / Reuters

Christian Eriksen is zaterdagmiddag voorgesteld aan de supporters van Brentford. Onder een daverende ovatie van de bijna zeventienduizend toeschouwers betrad de 29-jarige Deen voor aanvang van de stadsderby tegen Crystal Palace het veld. Exact acht maanden eerder had hij bijna het leven verloren door een hartaanval tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Zijn speeldebuut wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Net als zijn oude ploeggenoot Daley Blind heeft Eriksen een implanteerbare cardioverter-defibrillator, een apparaatje dat het hartritme continu bewaakt. Omdat spelen hiermee niet toegestaan is in het Italiaanse voetbal, zag hij zich gedwongen om Inter Milan te verlaten. In het najaar trainde hij met Ajax mee en even leek het erop dat hij naar zijn oude club zou terugkeren. Achter de schermen was Brentford echter bezig om de clubloze en transfervrije Deen aan te trekken.

Dat is geen toeval gezien de sterke Deense banden van The Bee’s. Eigenaar Matthew Benham bezit ook FC Midtjylland, terwijl manager Thomas Frank een oude bekende van de 109-voudige international is. Frank was coach van het nationale jeugdteam toen de jonge spelverdeler daar zijn opwachting maakte. In de selectie zitten liefst vijf Deense spelers. De club staat bekend om het succesvol hanteren van het Moneyball-principe bij het verhandelen van spelers.

Shirts met Eriksens naam erop in de Brentford-winkel. Beeld Peter Cziborra / Reuters

Het aantrekken van Eriksen heeft niet zozeer te maken met rationele rekenkunde, maar ook met emotie en het geven van een kans aan een speler wiens loopbaan op die zomerdag in 2021 aan een dramatisch einde leek te zijn gekomen in het Parken-stadion. Bij een persconferentie vertelde Eriksen vrijdag dat hij tegen de ambulancebroeders had gezegd dat ze zijn voetbalschoenen net zo goed konden houden. Maar zijn herstel verliep beter dan hij had durven dromen.

Een paar weken geleden bracht Brentford een fraaie promotievideo uit over de terugkeer van Eriksen, die met nummer 21 gaat spelen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace liep hij met een rood-witte sjaal om zijn hals naar de middencirkel, onder applaus van onder meer zijn vrouw Sabrina en hun twee kinderen. Meerdere Brentford-fans droegen shirtjes met de naam van de sterspeler, die 225 wedstrijden heeft gespeeld voor Tottenham Hotspur.

Sinds vorige week maandag traint Eriksen volop mee met de selectie. Tegenover zijn nieuwe collega’s heeft hij laten weten dat ze hem gewoon net zo hard moeten aanpakken als iedere andere speler. Voor Brentford is het ook een sportieve versterking. De nieuwkomer in de Premier League beleeft na een goede eerste seizoenshelft een terugval. Het heeft vijf competitiewedstrijden op rij verloren, waardoor degradatie dreigt. Vanaf de tribune zag Eriksen zijn ploeggenoten met 0-0 gelijkspelen tegen Crystal Palace.