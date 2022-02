Christian Eriksen is terug, maar kan hij al wel weer vrijuit spelen?

Christian Eriksen zwaait op het veld bij Brentford naar de fans. Beeld AP

Wat gebeurde er op 12 juni 2021?

Het EK-duel tussen Denemarken en Finland, gespeeld in Kopenhagen, is 42 minuten onderweg als verdediger Joakim Maehle de bal in de richting van Christian Eriksen gooit. Die kaatst voorovervallend de bal terug, maar blijft dan roerloos op het gras liggen, getroffen door een hartstilstand. Aanvoerder Simon Kjaer snelt toe en voorkomt dat Eriksen zijn tong in slikt. Medespelers vormen een haag om hun ploeggenoot. Er zijn glimpen op te vangen van medische hulpverleners die aan het reanimeren zijn. Na tien minuten wordt Eriksen op een brancard afgevoerd. Er verschijnt een foto waaruit blijkt dat hij weer bij kennis is, zijn ogen zijn open. De wedstrijd wordt uitgespeeld. Drie dagen later laat de Deen op Instagram weten dat het goed met hem gaat. Zes dagen na zijn opname wordt een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) geplaatst, een kastje dat hartritmestoornissen detecteert en corrigeert. Een dag later verlaat hij het ziekenhuis en begint zijn revalidatie.

Welke weg heeft hij sindsdien afgelegd?

De berichten zijn lange tijd schaars. Begin augustus maakt hij zijn opwachting op het trainingsveld van zijn club Inter Milaan. Die laat weten dat hij in ‘uitstekende fysieke en mentale gezondheid’ verkeert. Maar dan is al duidelijk dat hij, als hij wil blijven voetballen, Italië zal moeten verlaten. Weliswaar wordt het spelen met een ICD in de reglementen niet specifiek verboden, maar topsport bedrijven met hartproblemen is er niet toegestaan. In december maakt hij buiten het zicht van de camera’s zijn rentree op het trainingsveld, bij Odense Boldklub, waar hij in zijn jeugd drie jaar speelde voordat hij in 2008 op 16-jarige leeftijd vertrok naar Ajax. Hij bezit ook een huis in de stad op het eiland Funen. Volgens zijn Nederlandse zaakwaarnemer Martin Schoots begint rond die tijd ook de interesse van zeker twee voetbalclubs. In januari laat de voetballer in een interview voor de Deense televisie weten graag weer te willen voetballen, hij hoopt op het WK in Qatar in het nationale elftal weer van de partij te zijn. ‘Het is mijn doel, het is mijn droom.’ Hij is ervan overtuigd weer hetzelfde niveau te kunnen halen. Niet lang daarna traint hij in Amsterdam een keer mee met Jong Ajax op het complex De Toekomst; speculaties over een terugkeer blijken ongegrond. Intussen is het aantal clubs dat zich meldt voor een transfer toegenomen tot tien, waaronder PSV. Eriksen geeft de voorkeur aan een terugkeer in de Premier League. De keus valt eind januari op Brentford, de huidige nummer 14 in de hoogste Britse afdeling. De coach Thomas Frank is een Deen. Er staat twee Deense spelers onder contract.

De beelden van de reanimatie tijdens het EK-duel met Finland. Beeld AFP

Is het verantwoord om met een ICD-kastje te spelen?

‘Zo’n vijftien jaar geleden zou het antwoord zijn geweest: nee, in competitiesporten moet je dat ontraden. Tegenwoordig ligt het genuanceerder: je moet het van geval tot geval bekijken, in nauwe samenspraak met de sporter, zijn omgeving, de betrokken artsen en de club. Voorwaarde is dat iedereen akkoord gaat.’

Peter Peytchev is opgeleid als cardioloog en sportarts en verbonden aan het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis in Aalst, België. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen met onder meer pacemakers en defibrillatoren. Volgens hem is de oorzaak van de hartstilstand bepalend in de afweging of een vervolg veilig is. ‘Was er sprake van een elektrische storing, vaak genetisch bepaald, in een verder gezonde hartspier? Is er iets structureel mis? Heeft een ziekte de spier beschadigd? Leidde een virusinfectie tot vorming van littekenweefsel? Het is een breed spectrum op basis waarvan je de beslissing moet nemen.’

Hij wijst erop dat er een heel traject moet worden gevolgd, voordat wordt besloten of sporten weer mogelijk is. ‘Kijk maar hoelang er heeft gezeten tussen de plaatsing van de ICD bij Eriksen en zijn terugkeer. Het begint met een beetje joggen tot aan deelname aan een eerste wedstrijd. Dat hele proces wordt intensief gemonitord.’ Wat heeft geholpen is de snelle hulpverlening aan Eriksen. ‘Eerst waren het zijn ploegmaats, dan de medische staf in het stadion, de specialisten in het ziekenhuis - het is allemaal voorbeeldig gegaan. Maar hoe verantwoord het ook is, garanties dat een herhaling is uitgesloten, bestaan niet.’

In het voetbal is een ICD niet ongewoon. Ajax-verdediger Daley Blind draagt een kastje; dat hij in augustus 2020 tijdens een wedstrijd zomaar ineenzakte, werd toegeschreven aan het ingrijpen van een apparaat na een ritmestoornis. Voormalig middenvelder Evander Sno speelde enkele jaren met een inwendige defibrillator. Trainer Mitchell van der Gaag heeft een apparaat. In 2014 stond hij voor de dug-out van zijn toenmalige club Belenenses in Portugal, toen hij voelde dat zijn hart op hol sloeg. De ICD diende een schok toe om het ritme te herstellen. In België overkwam Anthony Van Loo van KV Mechelen tot twee keer toe hetzelfde.

Zo’n schok is niet de eerste reactie op een afwijkend ritme van de ICD. De defibrillator bestaat uit een plat kastje van vijf bij drie centimeter, aangebracht onder de huid ter hoogte van de linker borstspier, en een elektrode die via een ader in de rechter hartkamer wordt geplaatst of vooraan op de borstkas. Cardioloog Peytchev: ‘Het onderbreken van de storing begint vaak met overpacing, het verkorten van de tijd tussen de hartslagen. Als dat niet werkt, volgt een schok. Het is echt een enorme klap. Dat kan traumatisch zijn. Maar meestal is de drager op dat moment al bewusteloos of bezig het bewustzijn te verliezen.’

Het maakt dat niet elke sport met een ICD valt te combineren. Wielrenners of auto- en motorcoureurs kunnen het niet riskeren even buiten kennis te raken. Ook sporten waarbij beschadiging van het kastje kan optreden of extreme armbewegingen zijn vereist, worden afgeraden.

Kunnen sporters met een ICD op hun oude niveau terugkeren?

Volgens Peytchev is dat niet vanzelfsprekend. ‘De aantallen zijn te weinig om conclusies te kunnen trekken. Ook hier geldt dat elk geval op zich staat. Maar er komt nogal wat bij kijken. Je hebt er meestal een flinke pauze op zitten. Er kan schade aan het hart zijn opgetreden. Sommigen moeten medicatie gebruiken. Anthony Van Loo slikte bijvoorbeeld voor elke wedstrijd bètablokkers om stoornissen te onderdrukken. Vergeet de psychologische effecten niet. Je hebt een hartstilstand overleefd, dan is het niet zo evident dat je weer gaat sporten. Gaat er niet weer iets gebeuren? Werkt het kastje wel? Redt het mijn leven? Wat doet zo’n schok met me? Er zijn veel vragen.’

Eriksen zelf heeft er vertrouwen in. In het interview voor de Deense tv zei hij: ‘Voor mijn gevoel is er niks gebeurd. Ik voel me fysiek prima en ik ben goed in vorm. Het was eenmalig, het zal me niet nog een keer overkomen. Ik wil laten zien dat het voorbij is en dat ik weer mee kan doen.’

Hij heeft zijn eerste uren op het veld achter de rug. Vorige week debuteerde hij voor Brentford gedurende een uur in een oefenwedstrijd tegen Southend en had met één assist een bijdrage in de 3-2 overwinning. Afgelopen maandag speelde hij 80 minuten tegen Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst en was met een vrije trap en een hoekschop betrokken bij beide doelpunten van zijn club. Het duel eindigde in 2-2.

Op de website van zijn club komt hij aan het woord over de wedstrijd van zaterdag tegen Newcastle. ‘Het wordt steeds reëler. Ik kan me niet voorstellen hoe het zal voelen als ik het veld op loop. Maar ik kijk er naar uit.’