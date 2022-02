Christian Eriksen is terug in de Premier League, ook Wout Weghorst maakt Engelse droom waar

Christian Eriksen (r) wil na zijn hartaanval op het EK weer aan voetballen toekomen bij Brentford. Beeld Getty Images

Christian Eriksen

Tussen al die tientallen transfers veroorzaakte één verhuizing een vreugdesprongetje van het voetbalhart. Christian Eriksen, wiens contract bij Internazionale was ontbonden, gaat voetballen bij Brentford uit Londen, in de Premier League. Voetballen na een hartaanval.

Eriksen steekt een duim omhoog in een uiting van de media-afdeling van Brentford. Op een filmpje is zijn shirt te zien, met nummer 23. Plus begeleidende woorden van Thomas Frank, de trainer. Een Deen, net als Eriksen. Frank werkte al met de middenvelder bij de Deense ploeg onder 17 jaar. Hij verheugt zich op de samenwerking.

Eriksen was de man van het droevigste sportmoment van 2021. In Kopenhagen, tijdens het EK tegen Finland, kreeg hij een hartaanval. Niemand dacht nog aan voetballen. Alleen het leven telde.

Zijn duim stak hij alweer omhoog in het ziekenhuis, vlak naast het stadion in Kopenhagen, en eigenlijk wist iedereen toen al dat Eriksen alles zou doen om weer voetballer te zijn, want dat is hij, een rasvoetballer, een artiest. Soms postte hij een filmpje. Dan was hij alleen op een veld en schoot hij vrije trappen in de kruising. Eriksen trainde recent met Jong Ajax mee. In Italië mag hij geen prof zijn met zo’n kastje bij het hart. Dus keert hij terug naar Engeland, waar hij eerder bij Tottenham voetbalde. Brentford is nieuw in de Premier League en voetbalt in een nieuw stadion. Eriksen past perfect in dat scenario, met zijn nieuwe start.

Wout Weghorst

In minder dan twee weken kan Wout Weghorst zich volledig laten onderdompelen in het bruisende leven van de Premier League. Drie thuisduels op rij speelt zijn nieuwe club Burnley, dat ongeveer 15 miljoen euro voor hem betaalde. Eerst Watford, zaterdag, cruciaal in de strijd tegen degradatie, want Watford staat voorlaatste en Burnley laatste, al heeft het dan pas achttien duels gespeeld, tegen Chelsea 24. Na Watford wachten twee thuisduels uit de hoogste categorie: Manchester United en Liverpool. Twee derby’s.

Weghorst poseert nog voor zijn eerste doelpunt juichend op de website van de Clarets, zoals de bijnaam van Burnley luidt. Hij is blij met de nieuwe uitdaging, na drieënhalf jaar VfL Wolfsburg. Het was zijn ambitie om na de Bundesliga ook de Premier League te veroveren. In Duitsland was hij een succesnummer: 59 goals in 118 competitieduels, een gemiddelde van een halve treffer precies.

Op de eeuwige ranglijst van de club staat hij gedeeld tweede, met de Braziliaan Grafite. Alleen Dzeko scoorde vaker. Die twee behoorden tot de legendarische kampioensploeg van 2009. Dat is dan wel jammer voor Weghorst. Hij heeft nooit een prijs gewonnen bij Wolfsburg. Dit seizoen, zijn minste, streed hij zelfs tegen degradatie. De verhalen over hem zijn ook niet allemaal positief. Weghorst weigerde zich te laten vaccineren tegen corona, wat in Duitsland op steeds meer verzet stuitte. En hij is een strever, ambitieus tot in het extreme. Dat werkt anderen soms op de zenuwen. Verhalen over ergernissen bereikten de pers. Anderzijds heeft zijn eigengereidheid hem ver gebracht. Een jongen die tot ver in zijn tienerjaren nog bij de amateurs voetbalde, beleeft een loopbaan om van te dromen. Nieuwste hoofdstuk: Wout Weghorst op Turf Moor.

Eredivisie

De KNVB noteerde 157 transfers in de winter, met tal van opvallende verhuizingen. Sommige roepen reacties op als: wat, voetbalt die nog? Hoe zou het met hem zijn? Fortuna Sittard, op jacht naar spelers na een magere seizoenshelft, zocht ook een spits. Toshio Lake scoorde tegen FC Twente in de eerste wedstrijd, maar sindsdien is weinig van hem vernomen. Hij vertrok maandag naar MVV, want voor de eredivisie komt hij (vooralsnog?) tekort.

Bassala Sambou was ook niet goed genoeg. Ook weg, naar Crewe Alexandra. Een echte spits was nodig, de werkelijke opvolger van Sebastian Polter. De zoektocht eindigde bij Charlison Benschop, 32 jaar inmiddels, als voetbalreiziger aanbeland bij SV Sandhausen, onderin de Tweede Bundesliga. Daar scoorde hij dit seizoen drie keer. Niet vaak, maar Sandhausen maakte pas twintig goals en op de website nemen ze met enige weemoed afscheid van Benschop. Is hij nog snel, sterk en doelgericht als hij soms was bij AZ, De Graafschap, RKC of FC Groningen?

Het is ook een gok, zoals Feyenoord gokt met Philippe Sandler. De vaardige centrale verdediger was talloze malen geblesseerd, sinds zijn vertrek van Zwolle naar Manchester City, dat hem uitleende aan Anderlecht en Troyes. Verrassende transfers te over. Jorrit Hendrix behoorde bijna tot het interieur van PSV, vertrok een jaar geleden met een kaal hoofd naar Spartak Moskou en keert met een bos haar terug naar Feyenoord. Evert Linthorst, een piepjong talent uit Limburg, ruilde tot verbazing van velen VVV in voor de Emiraten en is alweer terug, als speler van Go Ahead.

Opmerkelijk

Het is een vraag voor aan de bar van de weer geopende voetbalkantines: hoe kan het dat Barcelona vier spelers aantrekt in de winterstop, terwijl de club onder curatele staat van La Liga en forse schulden heeft?

Dat komt allereerst omdat Barcelona fors heeft gestreept in salariskosten. Zo is spits Kun Agüero verdwenen van de loonlijst, omdat hij is afgekeurd met hartproblemen. Verdediger Samuel Umtiti tekende bij tot 2026, voor aanmerkelijk minder salaris. Grootverdiener Philippe Coutinho is verhuurd aan Aston Villa, dat een deel van zijn loonkosten overneemt. En Yusuf Demir is terug naar Rapid Wien.

Barcelona mag dit seizoen een kleine honderd miljoen aan loon uitgeven, 300 miljoen minder dan in het laatste seizoen met Messi, al gaat La Liga vanwege corona enigszins coulant om met de regels. Van de recente nieuwelingen is aanvaller Adama Traoré gehuurd van Wolves. Ferran Torres kostte weliswaar 55 miljoen euro, zijn salaris past blijkbaar in het loongebouw en de transfersom wordt gespreid over het aantal contractjaren, 5,5. Routinier Dani Alves was transfervrij en verdient een relatief bescheiden loon.

Dan is daar nog spits Pierre-Emerick Aubameyang, die zichzelf onmogelijk maakte bij Arsenal, dat zijn contract beëindigde. Barcelona hoeft hem alleen salaris te betalen. De onderhandelingen zijn nog gaande, maar Barcelona heeft nog even tijd omdat Aubameyang dus zonder contract is.