Chris Froome voelt dat zijn invloed bij Ineos tanende is

Froome en Bernal (voorop de fiets) in betere tijden. Beeld Manel Montilla

Het was toch koek en ei?

Daar leek het eerst zeker op. Bij de presentatie van Ineos, begin mei vorig jaar, zaten drie Britten triomfantelijk naast elkaar als het nieuwe triumviraat van de ploeg: de ceo van het chemisch concern Jim Ratcliffe, teammanager David Brailsford en Chris Froome, kopman. De pas aangetreden geldschieter pompte nog maar eens wat miljoenen extra in wat toch al de kapitaalkrachtigste ploeg in het wielrennen was. Op naar de vijfde Tourzege, weinig leek de verwezenlijking van een droom in de weg te staan.

Anderhalve maand later, na één windvlaag in de Dauphiné, was alles anders. Die zwiepte Froome tijdens een verkenningstocht tegen een muurtje, met breuken verspreid over diens hele gestel als gevolg. Deelname aan Tour kon hij vergeten. De koning moest toezien hoe een kroonprins de vacature in Frankrijk opvulde. De Colombiaan Egan Bernal, toen nog 22, hield zelfs de winnaar van 2018, ploeggenoot Geraint Thomas, achter zich. Het leek de voorbode van een paleisrevolutie.

Wat beweegt Froome nu?

Een terugkeer naar de verhoudingen in de periode van Sky zit er niet meer in. Froome is naar eigen zeggen inmiddels volledig hersteld en durft weer hardop te dromen van een vijfde zege, en zelfs een zesde. Maar hij is tot de ontdekking gekomen dat de dienstbaarheid van het team niet vanzelfsprekend is. Hij mist de steun van Nicolas Portal, de begin maart onverwachts overleden ploegleider met wie hij altijd intensief optrok. Volgens Ineos moet het wedstrijdverloop maar bepalen op wie van de drie – Bernal, Froome en Thomas - uiteindelijk de kaarten worden gezet.

Het bericht van Cyclingnews vorige week dat Froome in gesprek is met andere ploegen voor een transfer in december, wanneer zijn huidige verbintenis afloopt, en zelfs een overgang in augustus nog mogelijk is, kwam niet lang na een verklaring van Bernal eerder deze maand. Die had gezegd: ‘Ik ga zeker geen kans weggooien om opnieuw de Ronde van Frankrijk te winnen. Ik denk niet dat ik mezelf ga opofferen als ik honderd procent ben.’ l’Équipe citeerde afgelopen zaterdag een niet nader genoemd familielid van de Brit. Froome zou boos zijn omdat Ineos niet reageerde op Bernals uitspraken. Uit de ploeg zelf viel alleen op te tekenen dat Froome gewoon zijn contract zal uitdienen.

Heeft hij recht van spreken?

Dat steunt vooral op zijn indrukwekkende erelijst en onblusbare ambities. Veel extra munitie heeft Froome niet. Over zijn mogelijkheden na zijn horrorcrash valt weinig zinnigs te zeggen. Krap een week geleden fietste hij voor het eerst weer op de weg, na twee maanden op de rollenbank in Monaco te hebben doorgebracht. Hij voelde zich, meldde hij op Twitter, ‘nog gelukkiger als een big in een hoopje poep’.

Aan zijn aura van onoverwinnelijkheid in Frankrijk kwam in 2018 een einde. Hij was niet helemaal fit als winnaar uit een slopende Giro d’Italia gekomen en droeg nog de last van de beschuldigingen over een teveel aan pufjes tegen astma op de schouders. Hij moest Thomas en Tom Dumoulin voor laten gaan, hoewel Bernal, toen nog meesterknecht, hem geregeld op sleeptouw nam.

Ineos ziet dan ook weinig redenen om de koers alleen op hem af te stemmen. Wat ook meespeelt: in tegenstelling tot Froome, is Bernal nog wel voor langere tijd verbonden aan de ploeg. Zijn contract loopt tot 2023. Welke rol Thomas in dit krachtenveld speelt, is onzeker. De Welshman verwacht een zware derde week voor iedereen, zei hij op Eurosport.

Waar zou hij naar toe kunnen?

Kort na de berichtgeving begonnen de speculaties. Movistar zou interesse hebben, in de Spaanse ploeg ontbreekt na het vertrek van Nairo Quintana en Mikel Landa een ervaren klassementsrenner, als je de oude en onberekenbare vos Alejandro Valverde buiten beschouwing laat. Een formele ontkenning volgde.

Bahrein McLaren kwam voorbij. Daar zou Froome worden herenigd met zijn prestatietrainer bij Sky, Rod Ellingworth, nu ploegbaas, en Wout Poels, zijn vroegere steun en toeverlaat in zware bergritten. Probleem is dat de olieprijzen zijn ingestort en de ploeg al kortte op de salarissen. Froome is een dure klant. Hij zou voor vijf miljoen op de balans staan.

Daar meldt zich Sylvan Adams, de fietsgekke vastgoedmiljardair uit Tel Aviv die de Giro d’Italia naar Israël haalde en financier van het team Israël Start Up Nation. Hier wringt vooral de kwaliteit van de ploeg. Alleen de Ier Dan Martin heeft een behoorlijk cv in wielerronden. Andere teams die werden genoemd: Trek, dat snakt naar podiumplaatsen in grote ronden maar daarvoor net Vincenzo Nibali heeft aangetrokken, en NTT Pro Cycling uit Zuid-Afrika, voorheen Dimension Data. De aangevoerde beweegredenen voor deze optie zijn magertjes voor een renner van Froome’s kaliber: hij reed aan het begin van zijn loopbaan voor een ploeg uit dat land en zijn vrouw is Zuid-Afrikaans. Het budget is karig. Kortweg: veel keus is er niet.

Wat zullen sowieso zijn kansen buiten Ineos zijn?

Het was menig wielerliefhebber een gruwel: de trein van Sky-renners die de beslissende bergetappes volledig lam legde om Froome te beschermen. Hij dankt er veel van zijn overwinningen aan. Wil hij kans maken op een vijfde Tourzege in een minder sterk team – in het huidige peloton lijkt alleen Jumbo-Visma het Ineos lastig te kunnen maken – zal hij zich als renner opnieuw moeten uitvinden. Woensdag wordt hij 35.