Chris Froome toont concurrentie zijn kracht en pakt leiding in Vuelta

De twee Nederlanders met klassementsambities hadden het moeilijk: Wilco Kelderman (Sunweb) en Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) waren onzichtbaar. Beide renners willen als kopmannen meedoen om het podium. Ze verloren op de korte klim 1 minuut en 14 seconden. Poels moest zelfs ruim anderhalve minuut toegeven op zijn kopman.



Het beeld dat we de komende dagen gaan zien is dus bekend: Froome in de leiderstrui. Rood in plaats van geel. Maar of zich in Spanje hetzelfde scenario gaat afspelen als in Frankrijk is maar de vraag. Froome werd niet voor niets al drie keer tweede in de Vuelta. Twee grote rondes winnen in een jaar blijkt een haast onmogelijke opgave. En de wijze waarop de kleine Chaves als enige kon volgen bergop, maakte indruk. In zijn ploeg rijden nog twee uitstekende klimmers: de Australische broertjes Yates.



Kansen om aan te vallen zijn er nog genoeg. Op de routekaart staan negen aankomsten bergop. Froome hoeft het in ieder geval niet alleen te doen: 'We zijn nog nooit met zo'n sterke ploeg gestart in de Vuelta.