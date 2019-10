Chris Froome heeft weer een wedstrijd gereden, maar: ‘Mijn lichaam is nog niet klaar’

Chris Froome begroet toeschouwers na de presentatieceremonie in Saitama, Japan. Beeld AFP

Lopen gaat nog niet eens. Het is meer hinken. Maar op de fiets, dat kan Chris Froome wel. Dus besloot hij, vierenhalve maand na zijn horrorcrash tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné, zijn eerste kilometers in wedstrijdverband te maken. In Japan deed hij zondag mee aan een ploegentijdrit door de straten van Saitama, een voorstad van Tokio.

Met een lengte van 3,1 kilometer had die ploegentijdrit niet veel om het lijf. Samen met Jonathan Castroviejo en Egan Bernal eindigde Froome met Ineos ook nog eens bij de laatste ploegen, want risico’s werden vermeden op de natte wegen in Japan. Glorieus werd zijn terugkeer daarom niet. Froome schrapte op het laatste moment het criterium – het hoofdevenement – omdat het hem toch te zwaar leek, dat optrekken en versnellen in het peloton. ‘Mijn lichaam is nog niet klaar voor een wegwedstrijd.’

Froome raakte op 12 juni zwaar geblesseerd, toen hij met een snelheid van 54 kilometer per uur, tijdens een lichte afdaling, zijn hand van het stuur haalde om zijn neus te legen. Precies op dat moment had een windvlaag tussen twee gebouwen door vrij spel. Die tilde de viervoudig Tourwinnaar op en smeet hem hard tegen een muur. Froome raakte geblesseerd aan rug, dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel en zou, zo luidden de eerste alarmerende berichten, misschien wel nooit meer kunnen fietsen.

Bezorgde gezichten

Van zijn val weet Froome niets meer, vertelde hij in een interview met France TV Sport. Het eerste wat hij zich van die 12de juni herinnert, was dat hij op de grond lag, zijn ogen opendeed en recht in de bezorgde gezichten van coach Tim Kerrison, mechanieker Gary Blem en ploegleider Servais Knaven keek.

Froome vroeg hun wat elke renner na een valpartij vraagt: ‘Kan ik weer op de fiets?’ En na het ontkennende antwoord: ‘Ben ik dan wel op tijd fit voor de Tour?’ Opnieuw zag hij driftig schuddende hoofden. ‘Dat was het eerste moment dat ik realiseerde dat het serieus mis was’, aldus Froome. Hij noemde zijn ongeluk ‘a freak accident’.

Na zijn val werd hij naar de intensive care gebracht van het ziekenhuis in Saint-Etienne. Tien artsen stonden naast zijn bed. Bij het ontwaken zei de hoofdarts, nog voordat Froome zelf ook maar iets had kunnen vragen, dat hij weer honderd procent fit kon worden. ‘Vanaf dat moment begon mijn revalidatie.’

Die verliep voorspoedig, op een huiselijk ongeluk, begin september, na: Froome sneed zichzelf met een keukenmes in zijn duim. Wéér moest hij naar het ziekenhuis. ‘Ik ga de komende weken met een opgestoken duim door het leven’, schreef hij met zelfspot op sociale media, bij een foto van zijn vinger in het verband.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R Chris Froome

Krachtverdeling

Froome plande zijn terugkeer in het criterium van Saitama, een wedstrijd die valt onder de vlag van ASO – dat ook de Tour organiseert – en dient ter promotie van het wielrennen in Japan. Een iets te voortvarende gedachte dus. ‘Een uitdaging als deze heb ik nog nooit gehad. De krachtverdeling tussen links en rechts moet weer 50-50 worden. Die is nu nog 65-35.’

Maar Froome was niet helemaal voor niets naar Japan afgereisd. Hij verkende ook het parcours van de olympische wegwedstrijd, die volgend jaar zes dagen na de Tour zal worden verreden, en kwam opgewekt terug. ‘Ik heb nog nooit een grote eendagskoers gewonnen, maar dit parcours is fantastisch.’

De Tour is echter wat hem werkelijk drijft. ‘Ik ga er alles aan doen om weer net zo goed te worden als ik was voor het ongeluk.’ Als hij erin slaagt om voor de vijfde keer de gele trui mee naar Parijs te nemen, schaart hij zich in hetzelfde rijtje als de grootheden Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Lance Armstrong (al werden diens zeven gele trui geschrapt na een dopingbekentenis).

Trekkebenend was hij twee weken geleden al op de presentatie van de Tour 2020 verschenen. Misschien wel een signaal naar zichzelf en de concurrenten: ik ben er weer en jullie zijn nog niet van me af. De komende weken moet hij nog onder het mes om een plaat en enkele schroeven uit zijn heup te laten verwijderen. Daarna begint de weg naar de Tour van 2020 pas écht.