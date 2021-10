Choukoud viert het marathonfeest van Amsterdam mee: ‘Alles heeft een reden, daar geloof ik heel sterk in’

Khalid Choukoud begroet zijn Nederlandse titel. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Op het tartan van het olympisch stadion liggen verschillende plasjes spuug. De topatleten storten ter aarde na de finish van de marathon van Amsterdam. De een wijst met een pijnlijke grimas naar zijn heup, de ander wordt strompelend richting de coulissen geholpen.

Winnaar Tamirat Tola uit Kenia kijkt, zittend op de grond, met een lege blik voor zich uit nadat hij in een razendsnel parcoursrecord met 2.03.39 naar de overwinning is gelopen, de tweede marathontijd van dit jaar. Ook bij de vrouwen is het parcoursrecord zondag aangescherpt. Angela Tanui uit Kenia heeft 2.17.57 geklokt.

De marathon is terug van weggeweest. Anderhalf jaar lang waren er door het coronavirus geen massale hardloopevenementen. Nu schallen de beats weer op standje gehoorbeschadiging uit de speakers en vormen er buiten het stadion rijen voor de laatste lozing in een dixie.

Juichend binnen

De coronapauze heeft Khalid Choukoud goed gedaan. De 35-jarige Nederlander komt juichend het stadion binnenlopen na 42 kilometer. Met twee wijsvingers richting de hemel viert hij zijn nationale titel in tijd van 2.10.25. Daarna volgt een kus op de baan. Bij de vrouwen wint Ruth van der Meijden de Nederlandse titel in 2.29.55.

Choukoud zweeft op een roze wolk, want hij werd onlangs vader van een dochter. Sportief gaat het ook goed. De marathonloper heeft zich nog nooit zo fit gevoeld. Door de periode zonder wedstrijden gaf hij zijn lijf en hoofd de pauze die nodig was. ‘Dit is het beste jaar uit mijn carrière. Het beste jaar ooit. Ik heb genoten van mijn sport en keihard getraind. Ik wist dat mijn kansen nog kwamen.’

Choukoud denkt dat hij de gedwongen pauze nodig had. De marathon was hem de laatste jaren niet goedgezind. ‘Ik heb veel klappen gehad op de marathon. In 2017 stapte ik uit door een blaar. 2018 viel ik bij de start. 2019 liep ik net geen olympische limiet, en toen kwam corona.’

Op z’n plek gevallen

Voor het eerst gunde hij zichzelf rust. Choukoud liep dit jaar in Siena een persoonlijk record van 2.09.55, waarmee hij zich voor de olympische marathon plaatste. ‘Ik had de tijd nodig om een keer echt bij te komen. Corona heeft me geholpen, anders had ik nooit op de Spelen gestaan. Alles heeft een reden, daar geloof ik heel sterk in. Het valt nu allemaal op zijn plek. Ik wilde heel graag laten zien dat ik, na Abdi, de beste marathonloper van Nederland ben.’

De start van de marathon met Khalid Choukoud (tweede rechts) en Michel Butter (m). Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Abdi Nageeye won op de Spelen verrassend zilver. Hij ontbrak op de NK in Amsterdam omdat hij op 7 november in New York aan de start staat. Voor Choukoud waren de Spelen geen succes. Hij stapte uit in Sapporo vanwege maagproblemen. Volgend jaar gaat hij voor een topklassering bij de WK in Amerika. Met zijn tijd in Siena dook hij naast de olympische, ook onder de WK-limiet.

Naast de lange periode van trainen waren er ook zorgen. In de maanden dat er geen wedstrijden waren, bleven de inkomsten uit. Ruth van der Meijden besloot daarom fulltime te gaan werken naast haar trainingen. Choukoud bleef topsporter, maar hij had het financieel gezien niet makkelijk. Marathonlopers zijn voor hun inkomen afhankelijk van startgeld en prijzengeld. ‘Ik moet het hebben van wedstrijden zoals deze. Wij hebben geen inkomen, geen A-status en ook geen ondersteuning van de atletiekunie. We moeten alles op eigen kracht doen.’

Toen Choukoud werd voorgedragen als kandidaat voor de olympische marathon kreeg hij in de korte periode tot de Spelen een A-status met bijbehorend stipendium. Dat stopte direct erna.

Afhaken

Meer marathontoppers hadden het moeilijk, zegt Valentijn Trouw. De atletenmanager van Global Sports Communication zag lopers afhaken. ‘De absolute toppers, zo’n veertig of vijftig atleten internationaal, zijn niet in de problemen gekomen. Van de atleten die tegen de top zitten en al wat langer meegaan, zijn sommigen wel gestopt. Die zijn eerder met pensioen gegaan.’

Choukoud gaan we niet meer zien in een voorjaarsmarathon, zegt hij zelf. Het wordt weer een lange periode trainen, op uitzondering van wat wedstrijden op kortere afstanden. Precies zoals hem dat zo goed beviel. ‘Ik kon net zelfs nog 40 minuten uitlopen’, lacht hij.

Als hij zijn coolingdown doet, zijn er nog recreanten aan het zwoegen op de Amsteldijk. Er waren bijna 10.000 inschrijvingen voor de marathon, zo’n 7.000 minder dan bij de laatste editie in 2019 omdat de inschrijving een tijd stillag. Pas toen de laatste versoepelingen kwamen, wist de organisatie zeker dat het door kon gaan. Halverwege het parcours, op de dijk, staan twee tuinstoelen met kleurrijke kussens. De mensen die erin zaten, zijn even opgestaan om aan te moedigen. Ernaast staat de picknicktafel met koffie klaar, alsof de marathon nooit weg is geweest.