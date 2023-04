Chirurg IJtsma ontleedt in vrije tijd ook graag voetbaldata: ‘Ik heb per positie een aantal prestatie-indicatoren’

Osame Sahraoui van Heerenveen in de tang bij twee spelers van RKC. Het talent van de Noor was data-expert Sander IJtsma al veel eerder opgevallen. Beeld ANP / ANP

Bij Heerenveen schuiven de supporters tegenwoordig naar het puntje van hun stoel als Osame Sahraoui de bal krijgt. Met zijn passeerbewegingen en dribbels is de 21-jarige Noor, die afgelopen winter overkwam van Valerenga IF, razendsnel uitgegroeid tot publiekslieveling in het Abe Lenstra Stadion.

En ook Arne Slot was onder de indruk van de kwaliteiten van de frêle en behendige aanvaller. ‘Ik vroeg na afloop aan hem hoeveel panna’s hij had gegeven. Hij zei drie, maar in mijn beleving waren het er wel tien’, zei de Feyenoord-trainer eerder dit jaar na de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. ‘Hij is een hele snelle, dreigende en beweeglijke speler.’

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Als iemand niet verrast is over de spectaculaire entree van Sahraoui op de Nederlandse velden, dan is het Sander IJtsma. Hoewel de dribbels van de linkeraanvaller in de Noorse competitie voor het internationale publiek lange tijd onderbelicht bleven, zag de digitale scouting-expert vanachter zijn computer in het Drentse Annen al dat het hier om een bijzonder talent ging.

‘Fantastische data’

‘Hij kon fantastische data overleggen ten opzichte van andere buitenspelers in de Noorse competitie’, zegt IJtsma. ‘Met zijn geslaagde dribbels, gecreëerde kansen, rendement en balprogressie, dus hoe vaak hij erin slaagt de bal succesvol dichter bij het doel van de tegenstander te krijgen, stak hij ver boven de rest uit.’

De 44-jarige IJtsma, die in het dagelijks leven chirurg is, runt het digitale scoutingbedrijf 11tegen11. Aan de hand van data-analyses en videobeelden helpt hij samen met zijn compagnon Erik Elias voetbalclubs om spelers van over de hele wereld in kaart te brengen en te scouten. ‘Ik ben vrij analytisch ingesteld en heb van kleins af aan veel voetbal gekeken en er veel over gelezen.’

IJtsma behoort tot een groeiende groep datascouts die profiteert van een overgangsfase in het voetbal. Clubs willen data betrekken bij scouting, maar zijn terughoudend met investeringen. In dat gat duiken jonge analisten met een fascinatie voor data. IJtsma: ‘De meeste clubs gebruiken data, maar nog niet alle clubs hebben de kennis in huis om die bult met gegevens op de juiste manier te analyseren. Dan blijft het een vorm van windowdressing. Zo van: wij doen iets met data.’

IJtsma begon tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika met bloggen over wedstrijden. Hij miste de tactische analyses in de traditionele media en wilde meer de diepte in. Om zijn observaties te ondersteunen, zocht hij na enige tijd contact met bedrijven als Opta en Gracenote, pioniers op het gebied van dataverzameling. ‘Toen ben ik meer van tactische analyses naar data-analyses gegaan.’

Estoril

Zijn blogs bleven niet onopgemerkt. De toenmalige Braziliaanse eigenaar van de Portugese club Estoril, dat uitkomt op het hoogste niveau, wilde graag gebruikmaken van de kennis van IJtsma. ‘De eigenaar zei tegen mij: ‘Als je nu een bedrijfje opricht, dan kan ik je inhuren en kan jij mij helpen bij het scouten van spelers.’’

Volgens IJtsma is het voordeel van data-scouting dat je in een mum van tijd spelers van over de hele wereld in kaart kunt brengen en voor de meute uit kunt blijven lopen. Clubs hoeven dan niet de hoofdprijs voor een voetballer te betalen. ‘Met data ben je eerder in staat spelers te identificeren dan wanneer je dat op basis van doelpunten of reputatie moet doen. Het is de kunst om spelers op basis van onderliggende data te ontdekken voordat de rest van de wereld ze leert kennen.’

Sahraoui is een sprekend voorbeeld. De fijnbesnaarde dribbelaar met Marokkaanse roots groeide op in Hauketo, een wijk in het zuidoosten van Oslo. Daar voetbalde hij veel op straat, waar hij van kleins af aan aan zijn techniek schaafde en in de kleine ruimtes onverschrokken acties maakte. De bekwaamheid die hij op de pleintjes verwierf, gebruikt hij nu op het veld.

Prestatie-indicatoren

‘Ik heb per positie een aantal prestatie-indicatoren die voor een speler relevant zijn’, aldus IJtsma. ‘Door kwalitatief naar vaardigheden van een speler te kijken, zie je al snel met wat voor, in dit geval, type buitenspeler je te maken hebt. Sahraoui is een echte dribbelkoning. Bijkomend voordeel is dat hij pas 21 jaar is en er ruimte is voor ontwikkeling.’

IJtsma werkt niet samen met Heerenveen. Bij het scouten van Sahraoui bekeken de eigen scouts van de Friese club de speler live en raadpleegden diens data, laat een woordvoerder van de club weten. Heerenveen kocht de aanvaller, die tot nu toe één keer scoorde en drie assists gaf, afgelopen winter voor minder dan 2 miljoen euro.

IJtsma denkt dat Heerenveen verstandig heeft geïnvesteerd. ‘Als je als club in staat bent om zo’n speler te halen, zou ik het altijd doen. Grote kans dat de speler in waarde stijgt en goed doorverkocht kan worden. Natuurlijk weet je het nooit zeker, maar de data spreken in zijn voordeel.’

Galatasaray

Het had niet veel gescheeld of Sahraoui had het shirt gedragen van Galatasaray, de Turkse topclub waarvoor IJtsma recent heeft gewerkt. ‘Zonder te kunnen zeggen waarom dat niet is doorgegaan, is Sahraoui wel een voorbeeld van een speler die serieus wordt geëvalueerd bij clubs waarvoor ik werk’, aldus de digitale scouting-expert, die ook ruim twee jaar samenwerkte met een topclub in Nederland.

IJtsma benadrukt dat hij clubs nooit de garantie geeft dat een speler later de Premier League gaat domineren. Wel verzekert hij de clubs dat de speler de moeite waard is om tijd in te stoppen. ‘Ik geloof niet dat je voetbal kan doorgronden met alleen data’, aldus de data expert. ‘Het is een geweldige manier om spelers te identificeren en op het spoor te komen, om ze vervolgens via videobeelden of live aan het werk te zien.’

Dat ze bij Heerenveen enthousiast zijn over de eerste maanden van Sahraoui in Friese dienst, bekrachtigt het vermoeden van IJtsma dat de nummer 9 van de eredivisie buitengewoon slim heeft gehandeld. ‘Hoe hoog zijn plafond ligt, is lastig te bepalen. Daar komt veel meer bij kijken. Maar de meetbare indicaties zijn positief.’