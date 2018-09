Chinese schaatsers kijken de kunst af in Nederland met oog op Winterspelen van Beijing (2022)

Op zoek naar schaatssucces hebben de Chinezen hun heil in Nederland gezocht. Sinds de zomer hebben ongeveer honderd jonge Chinese schaatsers op ijsbanen in ons land getraind.

Momenteel zijn er op meerdere locaties zo'n tachtig in de leer bij Nederlanders. Dat zijn er beduidend meer dan de ongeveer vijftig schaatsprofs die Nederland telt.

De Chinese invasie hangt samen met de Olympische Winterspelen van 2022, die in Beijing worden georganiseerd. In eigen huis wil China meedoen met de beste wintersportlanden. Bij de afgelopen Winterspelen in Zuid-Korea lukte dat niet. In Pyeongchang eindigde het land als 16de in het medailleklassement.

De schaatsen worden aangetrokken voor de training. Foto Marcel van den Bergh

Pas één keer goud

In het langebaanschaatsen stelt China weinig voor. Sinds de eerste olympisch deelname, in 1980, won het land pas één keer goud. Daarom investeert de partij nu flink in het topsportprogramma in de hoop dat er in de komende 3,5 jaar nog een supertalent opduikt.

Training in Nederland voor Chinese schaatsers. Foto Marcel van den Bergh

In het verleden haalden de Chinezen met Nederlandse coaches schaatskennis in huis. Afgelopen voorjaar nog stelde de Chinese schaatsbond oud-olympisch kampioen 10 kilometer Bob de Jong aan als assistent-coach. Maar sinds deze zomer worden ook massaal schaatsers naar het buitenland gestuurd: vooral naar Nederland.

Zowel het Chinees olympisch comité als de schaatsbond hebben talentenprogramma’s in Nederland opgetuigd. 35 schaatsers trainden deze zomer in Thialf onder de Australische coach Desly Hill, die in het verleden bondscoach van de Nederlandse skeeleraars was. Meer dan veertig jonge rijders trainen in Alkmaar onder leiding van Arie Koops, de oud-technisch directeur van de Nederlandse schaatsbond KNSB.

Arie Koops: ‘volgens mij proberen ze het concurrentiemodel dat we in Nederland hebben na te bootsen.’ Foto Marcel van den Bergh

Concurrentiemodel

Koops heeft de indruk dat de Chinese sportbestuurders niet alleen willen putten uit de schaatskennis van Nederlandse coaches. De parallelle talentenprogramma’s in ons land dienen een ander doel. ‘Volgens mij proberen ze het concurrentiemodel dat we in Nederland hebben na te bootsen.’

Het aantal Chinese schaatsers in Nederland zou de komende tijd nog kunnen toenemen. Het Chinees olympisch comité is in gesprek met de ploeg van Jac Orie, wiens pupillen het leeuwendeel van de Nederlands schaatsmedailles veroverden in Pyeongchang. Tegelijkertijd lopen er ook nog gesprekken met NOCNSF over een Nederlands-Chinese uitwisseling binnen meerdere wintersportdisciplines.