China wint schaakolympiade, Nederland blameert zich na vertrek teamlid Tiviakov wegens inbraak

In het hoofdtoernooi lag een mooie ontknoping in het verschiet. China en de Verenigde Staten, de twee sterkste teams, troffen elkaar pas op de laatste dag in een wedstrijd die, zo werd gehoopt, het beste in de spelers zou bovenhalen. Het liep anders. Vier voorzichtig opgezette partijen eindigden zonder veel spanningen in remise. Rusland sloot na een overwinning op Frankrijk aan bij de koplopers, waarna de uitslagen van een paar onbeduidende landen beslisten over de verdeling van de medailles.

In vrijwel elk modern toernooi wordt bij een gelijke eindstand een tiebreak met rapid- of blitzpartijen gespeeld. Maar op de Olympiade geldt tot algemene ergernis sinds jaar en dag een verouderd tiebreaksysteem, dat de resultaten weegt van de tegenstanders die de betrokken teams hebben ontmoet. De 2,5-1,5 overwinning van Bangladesh op Panama, de opponent van de Verenigde Staten in de eerste ronde, was ditmaal doorslaggevend.

Nederland behaalt laagste klassering ooit

Nederland speelde geen rol in de strijd om de medailles. De drie topwedstrijden tegen China, de Verenigde Staten en India gingen verloren. In de slotronde bewees het team zichzelf een slechte dienst. Een 2,5-1,5 nederlaag tegen Mongolië leidde tot een diepe val in het klassement naar de 40ste plaats. Nooit eerder eindigde Nederland zo laag.

De ondermaatse prestatie werd mede veroorzaakt door het wegvallen van nationaal kampioen Serge Tiviakov. Toen hij halverwege het toernooi vernam dat in zijn huis in Groningen was ingebroken, keerde hij terug naar Nederland. Hij kon, zoals Loek van Wely het uitdrukte, ‘zich niet meer focussen’. Noodgedwongen speelden de vier andere teamleden alle resterende wedstrijden, wat de voorbereiding van de tegenstanders aanzienlijk vereenvoudigde.

Giri onttrekt zich aan middelmaat

Afgezien van Tiviakov, die na vier gewonnen partijen afscheid nam, onttrok alleen Anish Giri zich aan de middelmaat van het Nederlandse team. Met een score van 8,5 uit 11 eindigde Giri in het klassement van de eerste bordspelers op de derde plaats achter de Chinees Liren Ding en de Amerikaan Fabiano Caruana.