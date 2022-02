China kijkt z’n ogen uit: Su en Gu vinden persoonlijk geluk belangrijker dan succes

De Chinese freestyle-snowboarder Su Yiming viert het goud op het onderdeel big air. Beeld AP

Su en Gu: zo heten in China de onbetwiste sterren van deze Winterspelen. Su Yiming, een 17-jarige freestyle snowboarder, en Gu Ailing, een 18-jarige freestyle skiër. Ze wonnen allebei een gouden én zilveren medaille, voldoende om tot volksheld te worden uitgeroepen. Maar er is meer: de twee tieners zijn allebei sympathiek, open en blakend van zelfvertrouwen. Het Chinese publiek smult van deze sporters nieuwe stijl.

Chinese kampioenen zijn vaak nogal kleurloos. Ze moeten van jongs af al hun tijd aan sport spenderen, worden gedrild om goede resultaten te halen en hebben nauwelijks andere interesses. Over hun persoonlijke leven is weinig bekend en na een overwinning geven ze meestal standaardreacties (‘ik bedank het moederland voor alle steun’). Een sporter moet presteren, de rest is bijzaak.

Hoe anders is dat bij Su en Gu, die allebei oprecht plezier in hun sport uitstralen en een lange lijst van hobby’s en zijprojecten hebben. Gu Ailing klust naast het skiën bij als (goedbetaald) fotomodel, speelt verdienstelijk piano en houdt van lekker eten. Op sociale media deelt ze graag haar favoriete gerechten. Ze haalde bijna de maximale score op haar SAT-test (1.580 op 1.600 punten) en studeert aan topuniversiteit Stanford.

Gu werd in de Verenigde Staten geboren, en komt pas sinds haar 15de voor China uit, dus kan nog als een Amerikaanse worden gezien. Maar Su Yiming is geboren en getogen in China en is al even veelzijdig. Hij speelt sinds zijn 10de als kindacteur in films, spreekt Engels en Japans, en hecht veel belang aan zijn studies. Als kind had hij drie wensen: deelnemen aan Olympische Spelen, een gouden medaille winnen, en toegelaten worden tot een vooraanstaande universiteit.

Wat de jonge kampioenen gemeen hebben, en wat hen bijzonder maakt in China, is dat ze zeggen plezier boven succes te plaatsen. Een zilveren medaille wordt door Chinese sporters soms als een mislukking gezien, maar Su en Gu reageerden allebei tevreden: ze hadden hun best gedaan. In Su’s geval was dat helemaal opzienbarend, aangezien het goud in de slopestyle hem ontglipte door een juryfout.

Eileen Gu. Beeld AP

In Chinese onlinemedia wordt volop gediscussieerd over het geheim achter Su’s en Gu’s succes, en wordt veelvuldig verwezen naar hun opvoeding. Op een website voor ouders analyseert een zekere ‘Mama Xiaoshu’ de gelijkenissen tussen Su en Gu: ze zijn op jonge leeftijd met hun sport begonnen (allebei op hun 3de), hebben extreem toegewijde moeders die hun leven in dienst stellen van hun kind, maar ook, die persoonlijke groei en geluk boven prestaties stellen.

In een documentaire uit 2017, die nu weer aandacht krijgt, vertelt Gu’s moeder dat niemand perfect is, dat het fijn is om goed te zijn in sport, maar dat het belangrijkste is om plezier te hebben. Su’s moeder zegt na een ernstige botbreuk van haar zoon dat tegenslag erbij hoort, en dat het belangrijkste is om niet op te geven. Naar westerse normen zijn Su en Gu enorme strebers, maar naar Chinese normen geldt dit als vrije opvoeding.

De les voor ouders, aldus een blog op platform Sohu: ‘Om kinderen op te voeden, of het nu op het sportveld is of in het leven, moet je ze volharding, zelfvertrouwen en moed aanleren. Dat kan veel meer opleveren dan geld, een huis of een vooropgesteld schoolresultaat.’