China haalde meer medailles én goud dan ooit tevoren op de Winterspelen, hoe speelde het gastland dat klaar?

Freestyle skiër Gu Ailing voegde liefst drie medailles toe aan China’s lijst. Beeld REUTERS

Negen gouden medailles, vijftien in totaal, en een derde plaats in de medaillespiegel: gastland China kan tevreden zijn. Het land heeft amper een wintersporttraditie (behalve in het Noordoosten), maar probeerde dat in aanloop naar de Winterspelen in versneld tempo in te halen. Daar slaagde het met glans in: het haalde meer medailles én meer goud dan ooit tevoren op de Winterspelen. Hoe heeft China dat klaargespeeld?

Thuisvoordeel is een bekend fenomeen op Olympische Spelen. Sinds 1952 won elk gastland van de Zomerspelen, op twee uitzonderingen na, meer medailles dan vier jaar eerder. Hun sporters hoeven niet te reizen, hebben geen jetlag en zijn gewend aan het lokale klimaat. Ze kennen de stadions en infrastructuur op hun duimpje, en worden opgezweept door het thuispubliek. Dat laatste was dit jaar door covid veel minder, maar niettemin: het weinige publiek dat er was, was overwegend Chinees.

Veel gastlanden investeren voor de Spelen ook extra in sport, zeker als ze zoals China medailles beschouwen als een symbool van nationaal succes. Na toewijzing van de Winterspelen in 2015 liet Beijing tienduizenden jongeren voor wintersport rekruteren, honderden buitenlandse coaches aanwerven en topinfrastructuur bouwen. Het aantal ijsbanen steeg in zeven jaar met 317 procent, het aantal skiresorts met 41 procent. Er kwam een olympische sleebaan en een windtunnel.

De zichtbaarste resultaten leverde dat op in het skeleton, waar Yan Wengang (18de op de wereldranglijst) brons greep. Dat was geen toeval: terwijl buitenlandse sleesporters de technisch uitdagende baan in Yanqing voor de wedstrijd tien tot veertig keer waren afgegleden, konden hun Chinese concurrenten honderden keren oefenen. In het skeleton speelt thuisvoordeel altijd een grote rol: in vier van de vijf voorbije Winterspelen ging het goud naar het gastland.

De beste investering: sporters naturaliseren. En dan met name Gu Ailing, de freestyle skiër die liefst drie medailles aan China’s lijst toevoegde. Gu verwierf in 2019 de Chinese nationaliteit, terwijl ze vermoedelijk vasthield aan haar Amerikaanse paspoort, in strijd met het Chinese verbod op een dubbele nationaliteit. Vragen rond Gu’s nationaliteit en politieke loyaliteit veroorzaakten een hoop controverse, maar dat is Beijing wel drie medailles waard.

Sommigen beweren dat China ook bevoordeeld werd door de jury. Zo kwam het Chinese shorttrackteam in de gemengde relayfinale nadat twee tegenstanders gediskwalificeerd werden. Ren Ziwei won goud op de 1000 meter shorttrack nadat zijn Hongaarse concurrent een gele kaart kreeg. Maar voor elke criticus van die jurybeslissingen was ook een verdediger te vinden. Omgekeerd verloor snowboarder Su Yiming een gouden medaille in de slopestyle door een achteraf erkende juryfout.

Uiteindelijk komt het hierop neer: als Beijing echt iets wil, zet het een enorm staatsapparaat in gang en is het in staat tot ongelofelijke verwezenlijkingen (zowel ten goede als ten kwade). Met 1,4 miljard inwoners beschikt het land bovendien over een enorm reservoir aan potentieel talent, dat volgens kenners zelfs veel meer kampioenen zou moeten opleveren. Dat komt misschien nog, nu veel jonge Chinezen triomferende wintersporters hebben gezien en zelf van een medaille dromen.

De Chinese Staatsadministratie voor Sport concludeerde alvast zelfzeker: ‘Er is geen reden voor ons om niet te streven naar een eerste plaats in de medaillespiegel in Zomer- en Winterspelen. Onze droom een machtige sportnatie te worden, is niet ver weg.’