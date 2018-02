Cheryl Maas bracht het snowboardniveau van de vrouwen dicht bij dat van de mannen

Buitenlandse aandacht

Sullivan van het snowboardblad nam het voor zijn oogappel op. Hij had wel in de gaten dat Nederland na drie mislukte olympische optredens geen hoge cijfers in de aanbieding heeft voor Maas, het meisje uit Uden dat op haar zeventiende naar de bergen vertrok en nooit meer terugkwam.



Cheryl Maas, moeder van twee kinderen in Oslo, is een fenomeen, zeggen de Amerikaanse specialistische media. Zij was de eerste vrouw die een 'backside 900' sprong. 'Zij bracht het niveau van de vrouwen eindelijk dicht bij dat van de mannen. Dat is haar verdienste. En van niemand anders', aldus de kenner ter plekke. Haar verdienste om de slopestyle, een afdaling over rails, bulten en sprongen, erkend te krijgen, is enorm.



Ze werd in 2011 door het blad uitgeroepen tot de beste vrouwelijke snowboarder ter wereld. In 2006, '07 en '11 was zij de beste van Europa.



Dat het lijf pijn doet, is niet vreemd. De snowboarders nemen liever video's op, zoals Shark Tales & Maas Attacks, waarin in grote hopen poedersneeuw in de bergen wordt geland. Dat is hun corebusiness, net als sponsorcontracten met Vans, Shred of Rockstar. Olympisch boarden is een beetje vreemdgaan, maar wel weer goed voor de wereldwijde naam. Die bevordering van haar reputatie, onder de gloed van de vijf ringen, mislukte de voorbije twaalf jaar.



Een beetje meer achting derhalve, meende Sullivan, voor wiens camera, deze keer van NBC, Maas lang bleef staan om de pracht maar ook de last van de Olympische Spelen te omschrijven. Ze had er zelf een ongemakkelijk gevoel bij. Over de uitslag: 'Ik weet dat heel Nederland dit te zien krijgt en het is niet zoals met voetbal dat mensen me het hele seizoen volgen. Ik wil niet dat ze denken: Cheryl is weer eens onderuit gegaan. Maar het is helaas niet anders.'