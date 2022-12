Chelsea wint zakelijk van Bournemouth, maar nog wel zonder Hakim Ziyech

Spitsuur in het strafschopgebied van Bournemouth, Chelsea-aanvaller Kai Havertz torent er bovenuit. Beeld Getty Images

De Chelsea-fans die Ziyech na een fantastisch WK op deze drijfnatte avond in West-Londen hadden willen zien spelen kwamen bedrogen uit. Manager Graham Potter gunde de Nederlandse Marokkaan nog wat extra rust, net als Mateo Kovavic, de Kroatische middenvelder die tien dagen terug tegen Ziyechs Marokko had gespeeld in de strijd om de derde plek. In totaal hadden de Londenaren, die met een teleurstellend seizoen bezig zijn, twaalf spelers in Qatar rondlopen, plus drie uitgeleende spelers.

Voor de wedstrijd werd de vraag gesteld of Ziyech na het succesvolle WK met zijn land van herkomst een nieuwe kans verdient bij Chelsea. Mede door de komst van Raheem Sterling is hij dit seizoen nog maar weinig aan spelen toegekomen. Van de vijftien competitiewedstrijden begon de oud-Ajacied er maar eentje in de basis. Tijdens een persconferentie beweerde Potter dat Ziyech geduld moet hebben. ‘We kennen zijn kwaliteiten, we houden van hem als een speler en op het WK hebben we gezien dat hij fantastisch tussen de linies kan spelen.’

Genoeg kansen

Volgens Potter, die tijdens de WK-onderbreking contact met Ziyech had onderhouden, komen er nog genoeg kansen, daar Chelsea een druk programma te wachten staat. Komende week speelt het bijvoorbeeld twee keer in een week tegen Manchester City. Sommige oud-spelers zijn minder hoopvol over Ziyech, die in 2,5 jaar zes doelpunten heeft gemaakt. Op de Britse televisiezender ITV zei Joe Cole dat Ziyechs goede spel in Qatar simpelweg een bewijs is dat het ‘agressieve’ voetbal in de Premier League niet past bij de sierlijke en lichtvoetige linkspoot.

De 29-jarige, die onlangs een Orde van de Troon kreeg van de Marokkaanse koning, heeft nog een contract lopen tot 2025, maar zou oren hebben naar een verhuur. Daarbij valt, naast Ajax en Newcastle, vooral de naam van AC Milan. Dat zou vooral de voormalige Chelsea-spits Olivier Giroud plezieren. ‘Ziyech is een grote speler’, beweerde de Fransman onlangs, ‘de keren dat we hebben samengespeeld hadden we een goede band. Hij heeft een geweldig linkerbeen, is ervaren en bezit een goede techniek. Het zou leuk zijn om weer met hem samen te spelen.’

Op dinsdagavond zag Ziyech zijn ploeggenoten makkelijk winnen van ‘angstgegner’ Bournemouth. Dat gebeurde in een vol Stamford Bridge dankzij doelpunten van de WK-gangers Kai Havertz en Mason Mount in de eerste helft. Door deze zakelijke zege klom Chelsea naar de achtste plaats.