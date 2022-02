Chelsea wint van Lille, maar vragen rijzen over Russische eigenaar

Sven Botman van Lille (links) en Kai Havertz van Chelsea in actie Beeld REUTERS

Zoals verwacht had Chelsea weinig moeite met de nummer elf van La Ligue. Reeds in de achtste minuut kopte Kai Havertz de openingstreffer binnen. In de lucht was hij onder meer ex-Ajacied Sven Botman de snel af. Wat volgde was een tam duel, waarin Chelsea, spelend zonder Britten, te sterk was. In de tweede helft scoorde de Amerikaanse Christian Pulisic de bevrijdende 2-0. Hakim Ziyech stond in de basis maar viel geblesseerd uit.

Voorafgaand aan de knockoutwedstrijd hadden de Chelsea-spelers de wereldbeker getoond aan de ruim 38.000 toeschouwers op Stamford Bridge. The Blues hadden het Braziliaanse Palmeiras tien dagen terug met 2-1 verslagen in Qatar. Na deze benauwde zege droeg de Duitse manager Thomas Tuchel de trofee op aan eigenaar Abramovitsj, die zich tegenwoordig alleen laat zien wanneer zijn club grote finales speelt in het buitenland.

Op goede voet met Poetin

Sinds hij de club in 2003 kocht, heeft de oligarch alle denkbare prijzen gewonnen. ‘We got it all!’, zongen de fans tijdens de wedstrijd tegen Lille. Maar het ‘Roman Empire’ is niet zonder kritiek, zeker omdat de 55-jarige Rus op goede voet zou staan met Poetin. Tijdens een spoeddebat in het Lagerhuis had premier Boris Johnson dinsdag gezegd dat Abramovitsj te maken heeft gehad met Britse sancties, maar dat bleek niet waar te zijn.

Wel is het zo dat Abramovitsj, oud-lid van het Russische parlement, vier jaar geleden zijn speciale vip-visum heeft verloren, waardoor hij niet meer kan werken en zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien is de introverte Rus niet meer gesignaleerd op Stamford Bridge. Zijn hoop zal zijn om zijn Chelsea in mei te kunnen zien spelen in de Champions League-finale in Sint-Petersburg, dat door de UEFA uitverkoren was als speelstad.

Het ziet er echter naar uit dat de Stad van de Witte Nachten deze eer gaat verliezen. De UEFA zou nu al uitkijken naar een alternatieve locatie. Gezien de heerschappij van de Engelse teams – er zitten er nog vier in – is Wembley favoriet om de wedstrijd over te nemen. Onder meer de Britse minister van Sport, Nadine Dorries, had gezegd het ongepast te vinden om zo’n grote voetbalwedstrijd te spelen in een natie die andere landen binnenvalt.