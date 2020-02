Chelsea wint Mourinho-derby ondanks onbegrijpelijke beslissing VAR

José Mourinho tijdens de Premier League wedstrijd tussen Chelsea FC en Tottenham Hotspur. Beeld Getty Images

Ook dit weekeinde werden er weer diverse wedstrijden ontsierd door onbegrijpelijke beslissingen, onder meer tijdens Chelsea - Tottenham Hotspur. De ‘Mourinho-derby’ ­eindigde in een 2-1-zege voor Frank Lampards Chelsea.

De meeste opwinding betrof niet een van de treffers, maar een schreeuw van pijn door Chelsea-aanvoerder ­César Azpilicueta. ­Hinkend toonde hij scheidsrechter ­Micheal Oliver de wond aan zijn scheenbeen, toegebracht door Giovani de Celso van Spurs, die hard en bewust op het been was gaan staan.

Langs de lijn bekeek Lampard de herhalingen van het voorval op de ­monitor. Dit scherm is bedoeld voor de arbiter, maar de scheidsrechtersbaas van de Premier League ontmoedigt het gebruik van dit hulpmiddel.

In plaats daarvan moet de scheids vertrouwen op de VAR. Om een onbegrijpelijke reden oordeelde ‘videoref’ ­David Coote dat Lo Celso geen blaam trof. Voor Chelsea was het een déjà vu. Vijf dagen eerder trapte Harry Maguire van Manchester United Chelsea-speler Michy Batshuayi opzettelijk in het kruis. Ook toen zag de VAR geen overtreding en kon Maguire even later zelfs de bevrijdende 2-0 scoren.

Tegen Tottenham Hotspur had de ­arbitrale dwaling, begaan bij een 2-0-stand voor Chelsea, geen gevolgen voor het wedstrijdverloop.

Slechts een punt stond Chelsea, de nummer 4, voor op de rivaal uit Noord-Londen, maar ­tijdens de derby op het Stamford Bridge was het verschil in kwaliteit een stuk groter. Mourinho had een excuus: hij miste Son Heung-Min en Harry Kane, zijn scorende sterren. Nu liep Steven Bergwijn wat reddeloos rond in de punt van de spits.

Een paar weken terug trachtte ­Mourinho nog Oliver Giroud te halen als vervanger van Kane. Chelsea hield de transfer op het laatste moment tegen. En uitgerekend de Franse pinchhitter schoot na een kwartier knap de 1-0 binnen. Giroud, uitgeroepen tot man van de wedstrijd, was kort na de rust ook betrokken bij het doelpunt van Marcos Alonso. Een prachtige vrije trap van de Spanjaard spatte even later uiteen op de kruising.

Tottenham speelde doelloos. Het enige moment van klasse was een splijtende pass van Toby Alderweireld op ­Japhet Tanganga. De verdediger wist die mogelijkheid ondanks een inschattingsfout van de Chelsea-doelman niet te benutten. Met het inbrengen van Dele Alli (voor Bergwijn) en Erik Lamela kreeg Spurs meer richting. Het leidde tot een eigen doelpunt van Chelsea-verdediger Tony Rudiger.

Voor Mourinho worden de bezoekjes aan Stamford Bridge sportief gezien steeds onplezieriger. Tussen 2004 en 2007 bleef hij er als Chelsea-manager 86 wedstrijden ongeslagen. Sindsdien is hij vijf keer met een andere ploeg op bezoek geweest en alleen met Inter wist hij te winnen. Na afloop loofde de Portugees zijn moegestreden spelers en voorspelde hij drie zware maanden, waarin het gehavende Spurs strijdt voor Champions League-kwalificatie.