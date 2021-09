Chelsea verslaat Spurs in eerbetoon aan overleden voetballegende Jimmy Greaves

Stijlvolle duik van Chelsea-keeper Edouard Mendy bij de 0-3 winst van Chelsea op Tottenham Hotspur. Beeld AFP

De meeste Spurs-fans kennen de goedlachse man die in de jaren zestig 266 doelpunten voor hun club maakte alleen van zwart-witbeelden en verhalen van hun vaders of opa’s, maar de 77-jarige John Hovey heeft ‘Jimmy’ zien spelen. ‘Hij deed alsof scoren zo gemakkelijk was. Een unieke speler’, zegt de bejaarde Spurs-fan, die net als Greaves in de Oost-Londense arbeiderswijk Dagenham was opgegroeid. ‘Nu hij dood is, lijken de succesjaren nog verder weg. ’

De doelpuntenmachine van de Eastender was op gang gekomen bij Chelsea. In vier seizoenen scoorde hij daar 125 goals. Het leverde hem een transfer op naar AC Milan, maar in Italië kreeg hij last van heimwee. Na een jaar redde Spurs, dat net de dubbel had gewonnen, hem uit zijn misère. Hij behoorde tot het Engelse team dat in 1966 het WK won, maar na een blessure in de groepswedstrijd raakte hij zijn plek kwijt aan collega-Oost-Londenaar Geoff Hurst, die drie keer zou scoren in de finale.

Alleen de spelers die de finale hadden gespeeld ontvingen destijds een medaille, wat hem pijn deed. Pas in 2010 kreeg Greaves een gouden medaille uitgereikt na een campagne onder leiding van een sportminister. Maar hij moest die vijf later weer laten veilen omdat hij onder meer wegens zorgkosten in financiële problemen zou zijn geraakt. Dat soort problemen zullen de voetbalmiljonairs van Tottenham Hotspur en Chelsea, die Greaves voor de wedstrijd met een minuut applaus herdachten, niet snel hebben.

Ondanks het ontbreken van de geblesseerde vleugelspelers Steven Bergwijn en Lucas Moura begon Tottenham sterk aan de wedstrijd. De thuisploeg creëerde meerdere kansen, maar liet na om ze, in de geest van Greaves, af te maken. Zoals dat gaat, kreeg het team de rekening gepresenteerd voor deze nalatigheid. Na een tactische wissel tijdens de rust had Chelsea in de tweede helft geen kind aan de Spurs. Dat het bij 0-3 bleef – doelpunten van Thiago Silva, N’Golo Kante en Tony Rudiger – was nog een geluk voor de gastheren.

Door de zege staat Chelsea nu exact gelijk met Liverpool. De derde koploper is Manchester United dat, mede dankzij weer een goal van Cristiano Ronaldo, met 1-2 won bij West Ham United – de derde Londense club waar ‘Greavsy’ heeft gespeeld.