Chelsea verslaat Manchester United in Engelse bekerfinale

Chelsea heeft zaterdagavond de FA Cup gewonnen na een 1-0 zege op Manchester United. Eden Hazard scoorde na twintig minuten het winnende doelpunt uit een strafschop die was voortgekomen uit een heerlijke actie van de Belgische sterspeler. Door de nederlaag sluit José Mourinho het seizoen zonder zilverwerk af. De prestigieuze beker werd in afwezigheid van Prins William – die had op deze zaterdag andere verplichtingen – uitgereikt door de weduwe van Ray Wilkins, de oud-speler van beide teams die eerder dit voorjaar was overleden.

Gary Cahill van Chelsea houdt de Emirates FA Cup omhoog na de overwinning op Manchester United. Foto Getty Images

Er stond veel op het spel in de 137ste finale van ’s werelds oudste competitie. Beide ploegen hadden dit jaar in de schaduw van het oppermachtige Manchester City gespeeld terwijl ze hun Europese avonturen in Spanje zagen sneuvelen. Dan opeens biedt de nationale beker, de laatste decennia een beetje verdrongen door de Premier League, uitkomst. Licht favoriet was Manchester United, niet alleen omdat het tweede was geëindigd in de competitie maar vooral omdat Mourinho zelden bekerfinales verliest: slechts twee van de veertien die hij als manager heeft meegemaakt.

In een volgepakt en warm Wembley begonnen de teams voorzichtig en wat nerveus aan de wedstrijd, maar in de twintigste minuut nam een loerende Hazard een pass van Cesc Fabregas op magistrale wijze aan. De weg naar het Manchester United-doel lag open, maar net voordat hij wilde schieten werd hij geveld door een late tackle van Phil Jones. Het was een duidelijke strafschop die Hazard zelf koel in schoot. De vraag was vooral of arbiter Micheal Oliver een rode in plaats van een gele kaart had moeten geven aan de verdediger, maar hij oordeelde dat Jones de aanvaller niet bewust had willen neerleggen.

Manchester United probeerde te komen, had meer balbezit maar wist amper gevaar te stichten, of het moet de kopkans zijn geweest die Jones net voor rust bij de tweede paal kreeg. Na de pauze drongen The Red Devils harder aan, wat leidde tot meerdere kansen en een buitenspeldoelpunt van Alexis Sanchez. De beste mogelijkheid evenwel viel aan de overkant, waar N’Golo Kante de bal in een counter panklaar legde voor Marcos Alonso. De Spaanse verdediger verspeelde te veel tijd om de bal voor zijn ‘goede’ voet te krijgen en De Gea, ’s werelds beste keeper, keerde het schot.

Mourinho bracht eerst Romelu Lukaku en later Juan Mata in, mogelijk in de hoop dat ze iets extra’s zouden brengen tegen hun voormalige werkgever. De blauwe achterhoede, die het in dit tegenvallende seizoen zo vaak heeft laten afweten, wist stand te houden.

Conte reageerde uitgelaten op het winnen van de tweede trofee in zijn tweede Engelse seizoen – en de eerste beker uit zijn loopbaan - maar de Italiaanse manager leeft in onmin met de eigenaar van de club, Roman Abramowicz, de leiding en met enkele spelers, de Brazilianen Willian en David Luiz voorop.

Waarschijnlijk keert hij terug naar Italië.

Voor Mourinho is het verlies zorgelijk. Voor de finale had hij het belang ervan gerelativeerd, maar feit blijft dat hij ondanks astronomische uitgaven dit jaar niets heeft gewonnen. Hij bezit met De Gea een geweldige doelman en de verdediging is degelijk, maar het ontbreekt aan creativiteit.

Peperdure spelers die elders schitterden – Paul Pogba, Alexis Sanchez en Romelu Lukaku – vallen tegen in het rode shirt. Met lood in zijn schoenen beklom de Portugees dan ook de Wembley-treden om de zilveren medaille te ontvangen. De United-fans waren allang vertrokken.