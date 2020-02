Chelsea verslaat gehandicapt Spurs

Japhet Tanganga (links) van de Spurs in duel met Andreas Christensen van Chelsea. Beeld BSR Agency

Jose Mourinho’s terugkeer naar Stamford Bridge is zaterdagmiddag op een teleurstelling uitgelopen. Zonder de sterspelers Harry Kane, Moussa Sissoko en Son Heung-Min verloor zijn Tottenham Hotspur met 2-1 van Chelsea, een nederlaag die groter had kunnen zijn. Steven Bergwijn had een lastige middag als gelegenheidsspits. Spurs verspeelde de mogelijkheid om Chelsea te passeren op de felbegeerde vierde plek.

Twee maanden geleden had Tottenham Hotspur bijna Oliver Giroud aangetrokken als spits, ter vervanging van de langdurig geblesseerde Kane. Mourinho zal nu spijt hebben dat de transfer niet doorgegaan is, zeker omdat de lange Fransman na een kwartier de score opende. Hij kreeg een prachtige pass van Jorginho. In eerste instantie miste hij, waarna Ross Barkley de rebound tegen de paal schoot. Giroud wist wel raad met de tweede rebound: 1-0.

Het was een opsteker voor Chelsea, dat maandag op schlemielige wijze thuis had verloren van Manchester United (0-2), in een wedstrijd die ontsierd werd door onbegrijpelijke VAR-beslissingen. De VAR keek ook nu nog even naar het Chelsea-doelpunt, onder begeleiding van ‘Fuck VAR’-zangkoren, maar de treffer bleef staan. Chelsea was op deze zonnige nawintermiddag balvaster dan de grote Londense rivaal, die de grootste moeite had om de bal in de ploeg te houden.

Na een half uur kreeg Spurs enkele kansen, met dank aan oud-Ajacieden. Een kopbal van Davinson Sanchez werd knap uit het doel gehouden door Chelsea’s reservekeeper Willy Caballero. Even later gaf Toby Alderweireld een prachtige pass. Helaas was de ontvanger geen behendige aanvaller, maar de jonge verdediger Japhet Tanganga. Het werd niets. Bergwijn bokste in deze rommelige, niet zo spetterende derby op tegen de sterke, ervaren verdedigers van The Blues.

Kort na rust volgde de beslissing in een heerlijke Chelsea-aanval, waarbij de vier spelers betrokken waren die door Frank Lampard in de basiself waren gebracht na de United-nederlaag. Via Giroud, Mason Mount en Barkley kwam de bal bij linksachter Marcos Alonso die de sterk keepende Hugo Lloris passeerde met een laag, droog schot. Later in de tweede helft raakte de Spanjaard ook nog de lat met een schitterende vrije trap.

Een paar minuten na de 2-0 volgde de traditionele VAR-controverse. Dit keer geen geval van okselbuitenspel, maar een stamp van Giovani lo Celso op het uitgestrekte been van aanvoerder Cesar Azpilicueta. Het scheenbeen boog akelig maar VAR David Coote oordeelde blijkbaar dat de Argentijn niet opzettelijk had gehandeld. Daarna kwam Spurs eindelijk in de wedstrijd en nam de dreiging toe met het inbrengen van Dele Alli, voor Bergwijn, en Erik Lamela.

De bezoekers kregen halve kansen en wisten vijf minuten voor het einde eindelijk te scoren. Lucas Moura passte naar Lamela die het strafschopgebied binnen dribbelde en zag dat zijn schot via verdediger Tony Rudiger in het Chelsea-doel verdween. Het was echter te laat. Voor Lampard is het zijn derde zege als manager tegen zijn oude baas. Met Derby had hij Mourinho’s Manchester vorig seizoen een bekernederlaag toegebracht en eind december had hij met Chelsea uit bij Spurs gewonnen.

Na afloop was Mourinho vol lof over zijn spelers. De goedgehumeurde Portugees beklaagde zich over het gemis van het belangrijke trio en maakte zich zorgen over de last op de schouders van de andere spelers. ‘Naarmate de wedstrijd vorderde nam de vermoeidheid toe bij spelers als Lucas en Bergwijn. Er wachten ons drie lange, lange maanden in drie competities. Ik kan niet wachten op 1 juli om aan de slag te gaan met een fitte selectie.’