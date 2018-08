Chelsea verslaat Arsenal in Londense stadsderby

In een uiterst vermakelijk duel heeft Chelsea zaterdagavond de Londense stadsderby tegen Arsenal gewonnen. Op Stamford Bridge werd het door een late winnende treffer van Marcos Alonso 3-2. Na twee nederlagen staan The Gunners op een gedeelde laatste plaats. Het was in 1992 voor het laatst dat de Noordlondenaren de competitie met twee nederlagen begonnen, toen tegen Norwich en Blackburn.

epa06956947 Chelsea's Kepa Arrizabalaga (C) and Arsenal's Alexandre Lacazette (R) during the English Premier League soccer match between Chelsea and Arsenal FC at Stamford Bridge in London, Britain, 18 August 2018. EPA/WILL OLIVER EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications Foto EPA

Het was een treffen tussen twee ploegen in wederopbouw, twee ploegen met nieuwe managers. Al snel bleek dat Chelsea een stuk verder is. Het team van Maurizio Sarri, anders dan zijn voorganger en landgenoot Conte gekleed in een trainingspak, begon voortvarend aan de wedstrijd. De aanvallers joegen de onzekere en gammele verdediging van Arsenal genadeloos op, zoals Manchester City dat een week geleden ook had gedaan.

Op avontuur

Dat had vooral aan de rechterkant succes, waar Hector Bellerin vaak te gretig op avontuur ging. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de negende minuut, toen Alonso na een mooie pass van Jorginho profiteerde van de ruimte en zijn landgenoot Pedro een niet te missen kans bood. Chelsea ging verder en overspoelde The Gunners. Was dit het beloofde ‘Sarribal’ dat de van Napels overgekomen manager naar West-Londen moest brengen?

Anders dan in de nadagen van Arsene Wenger toonde Arsenal veerkracht, wat tien minuten na de openingstreffer leidde tot een niet te missen kans voor Pierre-Emerick Aubemeyong, maar de spits miste een vrije schietkans van een meter of acht. Chelsea strafte dat meteen af. Een lange pass van aanvoerder Cesar Azpilicueta bereikte Alvaro Morata, die profiteerde van slecht dekken van Shkodran Moustafi, wederom de zwakke schakel bij Arsenal.

Na de 2-0 hing er een grote zege in de warme lucht. Zou Arsenal hier afstevenen op een 6-0 nederlaag, zoals vier jaar geleden? Maar de ploeg vocht zich terug en kreeg meerdere kansen door goed spel via de flanken. Hendrikh Mkhitaryan miste een grandioze kans, maar wist even later toch te scoren via een welgemikt afstandsschot. Vijf minuten legde de Armeen, de beste speler in het rood, de bal op maat bij Alex Iwobi, die de 2-2 maakte.

Dezelfde Iwobi, de enige Engelsman bij Arsenal, miste kort voor het rustsignaal een dot van een mogelijkheid. Daarmee kwam er een einde aan een hallucinerende 45 minuten voetbal, waar beide achterhoedes zich geen raad wisten. Bij Chelsea bewees David Luiz waarom Antonio Conte hem niet in de basis wilde zetten, terwijl collega Antonio Rudiger veel te statisch is. Ook de ploeg van Unai Emery heeft grote problemen achterin.

Voorzichtiger

De tweede helft kon haast niet beter zijn en was het ook niet. Geschrokken van hun opendeurbeleid waren de rivalen wat voorzichtiger, maar ze gingen beiden voor de winst. Met de minuut werd Sarri nerveuzer en hij snakte naar een sigaret die hij niet mag roken in de Engelse stadions. Na een uur bracht hij Eden Hazard erin, de talisman die vanwege het slopende WK wat extra rust had gekregen. Arsenal beefde bij het zien van de Belg.

Hazard kreeg een groot applaus van de fans, omdat hij tegen alle verwachtingen toch niet naar Real Madrid was gegaan. Het charmeoffensief van Sarri, die de spelers veel meer vrijheid geeft dan Conte, bleek te hebben gewerkt. Bij Arsenal ondertussen verliet een mismoedige Mesut Ozil. De Duitser had het wederom laten afweten in een topduel. Hazard bracht gevaar, zeker toen ook ex-Gunner Oliver Giroud erin kwam.

Het was aan doelman Peter Cech te danken dat het lang gelijk bleef.

De winnende treffer was een cadeautje van de man die voor Ozil in het veld was gekomen: Lacazette. Op een knullige wijze verspeelde de Franse aanvaller de bal waarna Hazard aan een van zijn gevaarlijke dribbels kon beginnen aan de linkervleugel. De grote ster van The Blues leverde de bal perfect aan bij Alonso, die door de Arsenal-verdedigers ondanks zijn lengte over het hoofd was gezien. De Spanjaard tikte elegant in.

Een verdediger die de winnende treffer scoort: het was een treffend einde van een mooie derby.