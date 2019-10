Chelsea uit Engelse beker na wondergoal

De winnende vrije trap van Marcus Rashford van Manchester United. Beeld BSR Agency

Op Anfield zorgden Liverpool en Arsenal voor een doelpuntenfestijn: 5-5. De thuisploeg won na strafschoppen (5-4).

Voor Engelse topploegen is de Carabao Cup altijd een goede gelegenheid om jonge spelers een reserves speeltijd te geven, zo ook bij deze topwedstrijd in de vierde ronde van Engeland’s tweede bekercompetitie. Chelsea’s Frank Lampard zette onder meer Reece James, Marc Guehi en Billy Gilmour in de basiself. Bij The Red Devils kreeg de 19-jarige Brandon Williams een plekje in de achterhoede. Beide clubs laten steeds meer jeugd doorstromen.

Op het bijna volle Stamford Bridge had Chelsea het betere van het spel, maar echte kansen leverde het niet op. Bij de bezoekers was de jonge Daniel James wederom de gevaarlijkste aanvaller. In de 25ste minuut soleerde hij het strafschopgebied in, waar Marcos Alonso, wiens balverlies deze actie had ingeleid, hem aantikte. Manchester United, dat van alle Engelse ploegen de meeste strafschoppen krijgt, mocht het weer van elf meter proberen. Marcus Rashford bleef koel en scoorde.

In de tweede helft drong Chelsea nadrukkelijker aan, wat leidde tot goede kansen voor Callum Hudson-Odoi en Mateo Kovavic. De gelijkmaker hing in de lucht en kwam na een uur spelen. Michy Batshuayi, de Belgische aanvaller die Ajax vorige week had geveld, kreeg de bal op de middenlijn, dribbelde naar voren, profiteerde van Harry Maguire’s traagheid en schoot vanaf de rand van de zestien raak. Het feest van The Blues duurde niet lang.

Manchester, dat hier vorig jaar had gewonnen voor de FA Cup, kwam terug, en hoe. Ruim een kwartier voor tijd kreeg United een vrije trap, ver van het doel. Maar niet te ver voor Rashford, zo bleek. De aanvaller schoot de bal, met een mooie dip, achter doelman Willy Caballero, voor de eigen fans. Iedereen was stomverbaasd. Chelsea, verliezend finalist vorig seizoen, probeerde nog wat maar de verdediging van Ole Gunnar Solskjaer’s mannen hield makkelijk stand.

Daarmee verdween de laatste Londense ploeg uit deze bekercompetitie.