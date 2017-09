Chelsea toont tegen Nottingham Forest grote kloof tussen topvoetbal en middenmoter (5-1)

Met ruim vierduizend man waren ze op een woensdagavond naar West-Londen gekomen, de supporters van Nottingham Forest. Stiekem koesterden ze de hoop dat hun team, op de 13de sterfdag van de legendarische Forest-manager Brian Clough, voor een bekerstunt kon zorgen tegen het almachtige Chelsea. Het rode leger uit de Midlands zorgde voor een heerlijke sfeer in het uitverkochte Stamford Bridge, maar de thuisploeg verzorgde een galavoorstelling die de vorm kreeg van een ruim overwinning.



De ontmoeting in de derde ronde van de Carabao Cup, zoals de League Cup tegenwoordig heet, had ondanks de uitgelaten sfeer in het stadion iets tragisch. Al jaren speelt Forest, dat in de tweede helft van de jaren zeventig heerste in Engeland en Europa, in de lagere divisies. De laatste keer dat het Chelsea in competitieverband trof was eind vorige eeuw. Het treffen vanavond bewees vooral hoe groot het verschil is geworden tussen de top van de Premier League en een middenmoter in de Championship, een gat dat met het jaar lijkt te groeien.