Chelsea ten onder tegen hoogvlieger West Ham

Arthur Masuaku (nummer 26) viert het derde doelpunt van West Ham met ploeggenoot Michail Antonio (nummer 9).De Oost-Londense club won verrassend met 3-2 van Chelsea. Beeld AFP

‘They fly so high, nearly reach the sky.’ Wat de West Ham United-fans voor elke wedstrijd in het officieuze clublied I'm Forever Blowing Bubbles zingen over de zeepbellen, geldt ook voor hun helden op het veld. Achter de drie clubs die gaan uitmaken wie de Premier League dit gaat gaat winnen - Manchester City, Liverpool en Chelsea - staat tot ieders verbazing de formatie van de Schotse manager David Moyes, een ploeg die opvalt door haar strijdvaardigheid.

Dat merkte ook koploper Chelsea zaterdagmiddag. Twee keer kwam de Europees kampioen op voorsprong - onder meer door een prachtige volley van Mason Mount op aangeven van Hakim Ziyech - en twee keer kwam West Ham op gelijke hoogte. Sterker, kort voor tijd scoorde de Congoleze vleugelverdediger Arthur Masuaku de winnende treffer door doelman Edouard Mendy te verrassen met een gewaagd schot uit een onmogelijke geachte hoek.

Hechte ploeg

Het was een verdiende zege van een hechte ploeg die op alle fronten meedoet. The Hammers staan ruim bovenaan in hun Europa League-groep en in de week voor kerst speelt het tegen grote rivaal en buurman Tottenham Hotspur in de Carabao Cup, dit na beide clubs uit Manchester te hebben uitgeschakeld. Belangrijker: de 126 jaar oude havenarbeidersclub staat op een plek die recht heeft op deelname aan de Champions League. Dat zou een debuut zijn.

De 58-jarige Moyes, sinds 2019 aan het roer, haalt het beste uit een ploeg met sterke spelers maar zonder vedetten. Het anker is de middenvelder Declan Rice, de beste Engelse speler tijdens de EK-finale afgelopen zomer tegen Italië. Mede door de lange Tsjech Tomas Soucek, een oude bekende van Oranje, zijn de hoekschoppen levensgevaarlijk. De sieraad van het team is de Algerijnse aanvaller Said Benrahma, die sterk doet denken aan Ziyech.

Sleuren

Geen Hammer, echter, is zo belangrijk en geliefd als Michail Antonio, de Jamaicaan die al zes jaar in de spits loopt te sleuren, te sprinten en te scoren. Samen met Chelsea's Romelu Lukaku en Adama Traoré van Wolves is de 31-jarige een van drie krachtpatsers van de Premier League. Hij is altijd aanspeelbaar, werkt zich uit de naad en kan uit alle posities scoren, iets dat ook het Amerikaanse team onlangs merkte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica.

Door het succes begint London Stadium, het Olympische Stadion waar Usain Bolt ooit de koning was, vijf jaar na het verlaten van Upton Park eindelijk als een thuis te voelen, als een onneembare vesting met een atletiekbaan als slotgracht. Bij elke wedstrijd zit het met 60.000 toeschouwers vol. Het voetbal onder David Moyes zorgt voor zoveel jolijt dat fans bijna vergeten hun onvrede te uiten over die andere twee Davids: de gehate eigenaren Gold en Sullivan.

