Chelsea-scout Piet de Visser: Het worden twee mooie wedstrijden tussen Ajax en Chelsea

Frank Lampard, trainer

‘Frank Lampard (de trainer van Chelsea) was als een broer voor mij, toen hij speler van Chelsea was. Hij en John Terry pakten mij altijd stevig vast. Lampard is een speciaal type. Hij praat niet veel, maar is wel een baasje. Hij ziet het voetbal goed. Ik volgde hem bij Derby County. Aan Marina (Granovskaja, directeur van Chelsea) schreef ik: fantastisch voetbal. Derby verloor de finale van de play-offs voor promotie net van Aston Villa.

‘Lampard nam Mason Mount, die nog bij Vitesse was, mee naar Derby County. Mount was meteen de man. Verdediger Fikayo Tomori, eveneens uit de jeugd van Chelsea, ging ook naar Derby. Gelukkig werd trainer Sarri deze zomer door Juventus weggehaald bij Chelsea, want die stelde ook geen jonge jongens op.’

Roman Abramovitsj, eigenaar

‘Toen ik voor de derde keer kanker kreeg, in 2006, moest ik drie maanden bestraald worden. Toen zei ik tegen Roman (Abramovitsj, de eigenaar van Chelsea): ‘Ik zie het niet meer zitten.’ Hij sprong uit zijn stoel. Wat? Je tekent nu, voor tien of twintig jaar. Dat was zo’n kick voor mij.

‘Thuis vertelde ik dat aan Colombo (zijn inmiddels overleden vrouw Janet). We zeiden tegen elkaar: nu gaan we knokken. Sindsdien ben ik helemaal opgekalefaterd. Ik heb al 16, 17 jaar een contract voor onbepaalde tijd als internationaal scout, maar mijn beste tijd was toen ik privéscout was van Roman. Toen kon ik spelers direct bij hem aanmelden.’

Talenten

‘Ik geniet van jonge spelers. Lampard geeft zes of zeven jongens van de academie kansen. Dat is de toekomst. Klasse. Reece James, een rechtsback. Je weet niet wat je ziet. Hudson-Odoi, oooooo. Die wilde niet tekenen. Ik heb Chelsea gezegd: never lose Hudson-Odoi. Dat wordt de nieuwe Hazard. Maar Marina zei: hij wil niet tekenen. En weet je waarom niet? Omdat Sarri (de vorige trainer) hem niet opstelde. Toen heeft Sarri opdracht gekregen hem op te stellen. Hij was uitblinker. En hij heeft voor vier jaar getekend.

‘Tammy Abraham, de spits. Die wilden ze verkopen. Hallo. Dat is de nieuwe aanvalsleider voor Chelsea. Hij was altijd wat slungelachtig. Nu wordt hij wat pittiger. 1,93 meter. Techniek. Hij passeert, scoort, heeft een versnelling. Hohooo. En hij speelt. Niet Batshuayi, niet Giroud. Nee, Abraham.

‘We krijgen een elftal binnen twee jaar, pffff. En er komen nog veel meer spelers aan. Ik heb het elftal al voor mezelf gemaakt: Reece James rechtsback, Tomori stopper. Op het middenveld Loftus-Cheek, Mount. Dan houden we Kanté erbij. Voorin Hudson-Odoi, met Abraham en Pulisic.

‘Weet jij hoeveel spelers van de academie Chelsea heeft weggezet? Ook Nederlanders: Patrick van Aanholt, Nathan Aké. Aké is voor dertig miljoen verkocht aan Bournemouth. Andere clubs profiteren ook. We lenen ze uit. Derby County werd bijna kampioen door twee jongens van Chelsea. Dan help je de clubs toch? Het is de moderne wereld.

‘Met Tomori, Christensen en Zouma mis je eigenlijk één oude rot in het centrum van de defensie. In vind het jammer dat ze David Luiz hebben verkocht aan Arsenal. Luiz was vorig seizoen top, alleen al door te organiseren. Lampard wil met die jonge gasten spelen. En Chelsea mocht deze zomer voor straf geen spelers aantrekken. It’s a blessing, zei ik tegen Marina.

‘Mijn rapporten gaan naar de scoutingcommissie en naar Marina. Zij houden van de manier waarop ik scout. Helemaal beschrijvend, zonder allerlei statistieken. Hoeveel passes? Nou, breedtepasses tel ik niet. Alleen echte passes. Ik gebruik mijn eigen systeem.’

Chelsea

‘Ik ben bij alle scoutingmeetings. Veertig scouts in tenue. We hebben talenten, niet normaal. Billy Gilmour, let op hem. De academie in Cobham is prachtig, met dertig velden, keuken, hospitaal, alles. Tiptop. De coaches op de academie behoren tot de beste jeugdtrainers ter wereld. Lampard nam een paar van hen op in zijn staf bij Derby County. Ze zijn nu weer terug en kennen al die jonge jongens. Dat werkt perfect. Ik hoop dat Lampard tien jaar blijft.’

Ajax

‘Ik heb genoten van Ajax, al vind ik ze wat minder dan vorig seizoen. Marc Overmars (directeur spelerszaken) is mijn speler geweest bij Willem II. Hij praat niet veel, maar hij gaat ervoor. Hij heeft dat salarisplafond van een miljoen losgelaten. Ja, dan komen Tadic en Blind, dan kunnen ze Neres en Tagliafico houden. Anders zijn ze allemaal weg, dan kun je opnieuw beginnen.

‘Nu heeft Ajax een goede kern kunnen behouden. Dat heeft Overmars goed gedaan. Ziyech heeft alweer bijgetekend. Waarom zou hij dan naar Everton gaan voor vier miljoen? Het is toch ook fijn voor heel Nederland dat Ajax zijn goede spelers heeft gehouden. Iedereen zat toch aan de buis vorig seizoen bij die Champions League, en dit seizoen ook weer. Natuurlijk heb je mensen die jaloers worden, dat het overdreven is en een schande. So what? Ze hebben nog nooit zoveel geld op de bank gehad.

‘Ik ga altijd in het blauw gekleed als Chelsea speelt. Ajax – Chelsea, dat worden twee mooie wedstrijden. Lampard gaat voetballen, en Ajax ook. Ik houd van aanvallend voetbal. Met trainers als Mourinho en Conte kon ik best opschieten, maar ik had altijd strijd met ze. Val nu eens aan, stel jongeren op. Dan zei Mourinho: ‘Me don’t care football. I want to win. I want to be the number one in de world. I, I, I.’ Dan zei ik: het is Chelsea, het is niet I.

‘Aké had nu bij Chelsea moeten spelen. Die is zo goed. Hoe vaak die niet scoort met de kop. Hij heeft timing en inzicht. Ik hoop dat ze hem terugkopen. Die jongen is helemaal gek van Chelsea. En hij heeft met Lampard gevoetbald.’