Chelsea profiteert van geblunder Arsenal en wint de Europa League

Ook de wedstrijd van de vervreemding leverde uiteindelijk een winnaar op. Een oppermachtige winnaar zelfs. Chelsea won zes jaar na de zege in Amsterdam op Benfica weer eens de Europa League, nu door ver weg in Bakoe de ontluisterende stadgenoot Arsenal na rust te verslaan met 4-1.

Chelsea maakt van het seizoen op deze manier toch een aardig succes, terwijl Arsenal opzichtig faalde. Dat was vooral sneu voor de 37-jarige doelman Petr Cech, die na een rijke loopbaan afscheid neemt van het veld. Hij redde meermaals bekwaam, anders had het zomaar 7-3 of zo kunnen worden in Bakoe, in een redelijk open duel dat na de rust aantrekkelijk was.

Alleen de zege in de Europa League had het elftal van de Spaanse trainer Unai Emery alsnog plaatsing voor de Champions League opgeleverd. Op onnozele wijze gaf Arsenal de ene na de andere treffer weg. Dom balverlies, strafschop cadeau doen.

Chelsea sloeg, beslissend in feite, twee keer toe in het eerste kwartier na rust, via Giroud en Pedro, wereldkampioenen in het landenvoetbal in 2018 met Frankrijk en in 2010 met Spanje. Kort daarna benutte de Belgische dribbelaar Eden Hazard een strafschop. Met 3-0 was het pleit helemaal beslecht, al bleef Arsenal geloven in succes. Maar kort na de 3-1 was het alweer 4-1, omdat het geknoei bij Arsenal niet ophield.

Eretitel voor Giroud

Op het gewonnen WK in Rusland wist spits Olivier Giroud een jaar geleden geen enkel doelpunt te maken, maar de Europa League van het seizoen 2018-2019 draagt nadrukkelijk zijn stempel. Met een prachtige kopbal in de val, in de 49ste minuut na een voorzet van Emeron, was hij landgenoot Koscielny en doelman Cech te snel af. Voor Giroud was het de elfde treffer in het toernooi, waarmee hij de eretitel van topschutter opeiste. Subtiel was ook zijn voorzetje op Hazard voor 4-1, na balverlies van Aubameyang.

Zo was het toch ook weer de wedstrijd van Hazard, die sowieso vertrekt bij Chelsea, vrijwel zeker naar Real Madrid. Zeven seizoenen voetbalde hij in Londen. Lang niet altijd goed. Maar als hij glorieerde, was het genieten geblazen, met zijn geweldige dribbels, scorend vermogen en oog voor prachtige passes. Hazard gaf ook de bekeken voorzet bij de 2-0 van Pedro. De wedstrijd was saai en onsamenhangend in de eerste helft en ontbrandde na de treffer van Giroud.

Over Chelsea – Arsenal was vooraf veel gezegd dat weinig met het spel zelf te maken had. Dat twee supportersgroepen uit Londen elk zesduizend kaarten kregen voor een vliegreis van 5,5 uur en een trek over land van uren naar het Olympisch Stadion van Bakoe, in Azerbeidzjan, het land dat sportevenementen wil houden om de glorie van het regime van president Alijev te benadrukken. Het land waarnaar vedette Mkhitaryan niet wilde afreizen, omdat hij Armeniër is, terwijl Armenië en Azerbeidzjan geen vrienden zijn. De finale was zo ver weg, dat het in Bakoe al 23 uur was bij de aftrap. In het stadion waren overigens duizenden lege plekken te zien, mede omdat zelfs de reislustige Engelsen een deel van hun kaarten niet effectueerden. Het is vervreemdend. De UEFA wijst grote wedstrijden toe aan verre buitengebieden, zogenaamd om het voetbal te ontwikkelen, maar toch ook omdat die landen bereid zijn fors te betalen.

Lange terugreis voor supporters van Arsenal

Dan de elftallen uit Engeland, in de week van de Engelse finales. Volgende week, als Nederland tegen Engeland voetbalt in de Nations League, krijgen we de fine fleur van het Engelse voetbal te zien. Nu waren daar de in Engeland gevestigde wereldclubs vol buitenlanders. Één Engelsman in de basis, onder 22 spelers, het talent Maitland-Niles, een van de minsten bij het zwaar tegenvallende Arsenal. Hij verloor de bal op het middenveld voor de 2-0. En hij beging een onnodige overtreding op Giroud, leidend tot 3-0, uit een strafschop.

Zelfs het spel was in zekere zin vervreemdend tot de rust, met weinig hoogtepunten. Een finale van elftallen die elkaar zo vaak tegenkomen in Engeland, die geen geheimen hebben voor elkaar, met coaches die ook al van buiten komen. Emery, drievoudig winnaar van de Europa League met Sevilla, en Maurizio Sarri, de voormalige bankdirecteur uit Italië, de driftige, normaal veel rokende trainer die het moeilijk had in Engeland en soms verbaal uithaalde naar zijn spelers. Maar hij heeft zijn beker.

Eigenlijk was alleen de tweede helft de moeite waard, ook omdat Arsenal kort na de 3-0 weer leven in de wedstrijd blies, door een geweldig schot van de net ingevallen Iwobi. Maar Arsenal maakte oneindig veel fouten, dus kon het niet lang goed gaan. De reis terug naar Londen zal voor de supporters van Arsenal veel langer duren dan voor die van Chelsea, al is de afstand voor beide groepen even groot.