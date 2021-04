Chelsea overklast bij vlagen Real Madrid, dat dankzij Benzema overeind blijft

De Franse aanvaller Karim Benzema viert zijn doelpunt tijdens de halve finale van de UEFA Champions League tussen Real Madrid en Chelsea in het Alfredo di Stefano-stadion in Valdebebas, aan de rand van Madrid. Beeld AFP

Real Madrid - Chelsea (1-1) had volgend seizoen zomaar een wedstrijd in de Super League kunnen zijn, ware het niet dat de beoogde competitie al twee dagen na de lancering was bijgezet in het rariteitenkabinet van de voetbalgeschiedenis. Nu was het ‘gewoon’ de halve finale van de ‘ouderwetse’ Champions League, eerste wedstrijd.

Een treffen tussen de clubs van de trainers Zidane en Tuchel. Of van de eigenaren Perez en Abramovitsj, die de nieuwe, min of meer gesloten competitie wilden beginnen, als een vehikel van geld en entertainment. En dat terwijl Real Madrid zijn internationale faam dankt aan de vroegere Europa Cup I en de opvolger, de Champions League, in totaal al dertien keer gewonnen.

Entertainment? Ja, onderhoudend was het best, de eerste helft meer dan de tweede. Met Chelsea als betere ploeg in het eerste half uur, later gelijkwaardigheid en in de slotfase vooral weer Chelsea, met verse krachten onder wie Hakim Ziyech.

Weergaloos doelpunt

Vooral dankzij Benzema speelt Real nog een rol in Europa. Benzema’s reddende doelpunt was weergaloos, een hoogtepunt in een wedstrijd die was gelardeerd met een tropisch aandoende regenbui. Zijn treffer was ook nodig, op het moment dat Chelsea de recordkampioen totaal overspeelde.

Trainer Tuchel mag dan de Hakim Ziyech-fanclub in Nederland tegen de haren instrijken, door de spelbepaler meer dan de volgers lief is op de bank te laten, hij haalt schitterende resultaten. In de competitie is Chelsea sinds het ontslag van Lampard in januari geklommen van de negende naar de vierde plaats, en mogelijk is de club na de wedstrijd van volgende week woensdag op Stamford Bridge finalist in de Champions League.

De defensie is moeilijk te passeren, uitzonderingen daargelaten, de aanval is gevarieerd, met dinsdag de snelle, doch niet altijd vaardige Werner als diepste spits en Pulisic en Mount in de buurt. Uitblinker was nochtans middenvelder Kanté, de kleine Fransman die overal is, die omschakelen tot kunst verheft, die de ene keer bijna aanvaller is, dan weer noeste verdediger en meestal gewoon soevereine middenvelder.

Real Madrid's Franse aanvaller Karim Benzema wedijvert met Chelsea's Deense verdediger Andreas Christensen tijdens de halve finale van de UEFA Champions League tussen Real Madrid en Chelsea. Beeld AFP

Sjokkende dertigers

Chelsea was in de eerste fase haast overal en Real bijna nergens. Telkens was daar een meerderheid, dankzij veel loopvermogen en beweging, terwijl de dertigers van Real soms letterlijk achter de blauwen aansjokten.

De 0-1 na een kwartiertje was een logisch gevolg van het spelbeeld. Na een pass van Rüdiger controleerde Pulisic de bal handig, om doelman Courtois te omspelen en hard uit te halen. Chelsea had in dat eerste half uur met 0-2 of 0-3 voor kunnen staan.

Benzema, spits van 33 jaar, beleeft een van zijn beste seizoenen, met dank aan snelheid en kracht, slimheid en techniek. Hij schoot al spetterend tegen de buitenkant van de paal, met links, waarna hij die geweldige goal maakte. Het bleef 1-1. Ziyech was een van de opvallende namen in de slotfase, al is het maar omdat hij altijd verrassende acties heeft. Zijn vrije trap was eenvoudig te keren door Courtois.