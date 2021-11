Chelsea, met Ziyech, droogt Juventus af

Chelsea-speler Hakim Ziyech in een gevecht om de bal met Arthur Melo, middenvelder van Juventus. Chelsea versloeg de Italiaanse club met 4-0. Ziyech leidde met een hoekschop het eerste doelpunt voor de Londense club in. Beeld AP

Eerder in de groepsfase had de Oude Dame de Europees kampioen een verrassende 1-0 nederlaag bezorgd. Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat Chelsea op revanche uit was. Het liep storm op het doel van Juventus. Bij deze wraakoefening had manager Thomas Tuchel een basisplek gereserveerd door Ziyech, die afgelopen zaterdag een goede invalbeurt beleefde tegen Leicester City.

De Nederlandse Marokkaan speelde aanvankelijk wisselvallig, met onnauwkeurige passes de toorn op zich afroepend van zijn coach. Maar zijn uitdraaiende hoekschoppen waren levensgevaarlijk, zo ook die in de 25ste minuut waaruit Trevoh Chabolah de 1-0 binnenschoot, een goal waar een handsbal van Antonio Rüdiger aan vooraf leek te gaan. Het was het eerste Europese doelpunt voor de 22 jaar oude vluchteling uit Sierra Leone.

Kort na de openingstreffer kregen de bezoekers de eerste, en meteen ook laatste, uitgespeelde kans. Oud-Chelsea spits Alvaro Morata leek een prachtige steekpass van Manuel Locatelli af te ronden, maar de boogbal die de keeper reeds had verslagen werd door routinier Thiago Silva schitterend van de doellijn gehaald. De 37-jarige Braziliaan, die zijn enkel licht blesseerde bij zijn reddingsactie, gaf anderhalf uur lang een masterclass verdedigen.

Aan de andere kant werden De Ligt en zijn collega’s danig op de proef gesteld door een geestdriftig Chelsea, dat nota bene speelde zonder de sterren Romelu Lukaku en Kai Havertz. Tien minuten na rust vielen in een kort tijdsbestek twee goals van The Blues, wederom van spelers uit de eigen kweek: uitblinker Reece James en de snelle Callum Hudson-Odoi. Daarna nam Chelsea wat gas terug, misschien omdat Manchester United zondag op bezoek komt.

Ziyech kwam steeds beter in het spel. Bij een van zijn snelle dribbels werd hij hard opgevangen door De Ligt. De iele linkspoot, die al maanden enigszins last heeft van zijn schouder, bleef lang liggen. Na een behandeling kon hij echter verder. Vier minuten voor het einde had hij op aangeven van invaller Timo Werner de 4-0 voor het inschieten, maar in zijn schot zat te weinig overtuiging. Even later waren de rollen omgedraaid. Werner scoorde wel.

Het was de zwaarste nederlaag ooit van Juventus in de Champions League.