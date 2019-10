Chelsea-jonkies spelen makkelijk uit en zijn klaar voor Ajax

Aan de bal Marcos Alonso van Chelsea. Hij scoorde het enige doelpunt in het duel met Newcastle United. Beeld Getty Images

Het duurde lang eer de Londenaren een gaatje wisten te vinden in de zwart-wit gestreepte muur die de mannen van voormalige Manchester United-verdediger Steve Bruce hadden opgetrokken. Voor een puntje waren ze naar Stamford Bridge gekomen, maar een kwartier voor tijd lieten ze Marcos Alonso vrijstaan. Met een schuiver wist de aanvallende en veelscorende linksachter de ban te breken. Met de 28-jarige Madrileen is meteen de beste man van het veld genoemd.

De voorzet kwam van de andere uitblinker, de 18-jarige Callum Hudson-Odoi. Vorig seizoen probeerde het supertalent Chelsea te verruilen voor Bayern Munchen, simpelweg omdat hij amper speeltijd kreeg van toenmalig manager Maurizio Sarri. Hij mocht niet weg van Chelsea en na de komst van Frank Lampard besloot de linksbuiten bij te tekenen, een contract waarin een salaris van 120.000 pond per week is opgenomen.

Die beloning riep vraagtekens op. ‘Ongeacht de achtergrond, als je een jongeman te snel zoveel geld biedt, dan bestaat de kans dat-ie achterover gaat leunen’, waarschuwde Liverpool-legende Graeme Souness in The Sunday Times. Maar bij de Londenaar, net hersteld van een ernstige enkelblessure, is daar geen sprake van. Hij dribbelt en dartelt. In 196 gespeelde minuten heeft hij al drie succesvolle assists achter zijn naam. De laatste 18-jarige die dat moyenne haalde was Michael Owen in 1998.

Hudson-Odoi is een van de vier jonkies die van Lampard een kans krijgen. Deels noodgedwongen, omdat Chelsea een tijdelijk transferverbod heeft en eigenaar Roman Abramowicz sowieso geen zin meer heeft om miljoenen te betalen voor gelauwerde vedetten. In de spits staat de lange, slimme en wendbare Tammy Abraham, de 22-jarige Londenaar die is gerijpt bij Aston Villa. In negen wedstrijden heeft hij acht keer gescoord, plus twee doelpunten in de Champions League en de beker.

Op het middenveld was Mason Mount (22) het seizoen sterk begonnen, maar de oud-huurling van Vitesse kende een terugval. Zijn Engeland-debuut tegen Bulgarije was zwak en tegen Newcastle werd hij na een uur ploeteren gewisseld. Hij zit nog in wat Cruijff het leerproces noemde, wat ook geldt voor de jonge verdediger Fikayo Tomori, die enkele weken geleden bij Wolves een wonderdoelpunt scoorde, maar achterin geregeld steken laat vallen.

Uit scoren de Londenaren vrijuit – twaalf goals in vier wedstrijden – al krijgen ze er ook genoeg tegen (negen stuks). Veel hangt af van de aanwezigheid van N’Golo Kante, de sleutelfiguur van zowel de Franse Bleus als de Londense Blues. Na een blessure lijkt de kleine middenvelder, die naast het onvermoeibaar afpakken van ballen steeds vaker begint te scoren, beschikbaar te zijn voor de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, de eerste Ajax - Chelsea ooit.

Met de Chelsea-jonkies kan het vriezen of dooien, maar het is de verwachting dat de ontmoetingen met Ajax de nodige doelpunten gaat opleveren. Al is het maar omdat de Amsterdammers, anders dan Newcastle, niet voor het eigen doel gaan liggen.