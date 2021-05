Chelsea is veel beter dan armetierig Real en plaatst zich voor finale Champions League

Mason Mount (r.) maakt het tweede doelpunt voor Chelsea tegen Real Madrid. Door de 2-0 is de finaleplaats voor de Londense club definitief. Beeld REUTERS

Twee van de clubs die een paar weken geleden het oproer van de superrijken kraaiden en zich wilden verenigen in de vrijwel gesloten Super League, speelden een doods, passieloos, redelijk saai duel dat geen plek verdiende in de portfolio van de geldmakers in het voetbal. Real was op genante wijze onmachtig, Chelsea miste zoveel kansen dat het lang spannend leek, zonder dat het spannend was.

Hoe de elitaire liga van het voetbal ook heet, de knock-outfase van de Champions League is al jaren een soort Super League. De verschuivingen zijn marginaal. Alleen is de Spaanse overheersing van een paar jaar geleden vervangen door Britse heerschappij. Net als twee jaar geleden, na Liverpool - Tottenham, is de finale volledig Brits; het land waar over de gehele linie gezien het meeste geld omgaat. De kans bestaat dat ook de Europa League een volledig Engelse finale krijgt, net als in 2019. Misschien dan allebei finales spelen in Engeland, in plaats van lege stadions in Turkije en Polen. Het is maar een suggestie.

Geestverschijning

Recordkampioen Real liet vrijwel geen indruk na, op een paar acties van spits Benzema na. Hazard was een geestverschijning, ogenschijnlijk een verre neef van de Belg die een paar jaar geleden zo heerlijk dribbelde. Hij strompelt van blessure naar blessure en deed alleen officieel mee. Chelsea, met Kanté weer als uitblinker, was zeker qua kansen beter en had allang meer afstand moeten nemen dan 1-0, een doelpunt van Werner, die het op de lat gevallen stiftje van Havertz eenvoudig kon inkoppen. De Duitsers Havertz en Werner hadden samen wel een keer of vijf kunnen scoren.

Chelsea liet vaak het initiatief aan Real, maar Real wist en kon daarmee niets, zo bleek al zo vaak dit seizoen. Enig gevaar dreigde alleen als Benzema in de buurt van het doel was, de Franse spits die een prachtig seizoen beleeft in een helaas voor hem belegen elftal. Doelman Mendy redde twee keer fraai op zijn inzetten.

Met name door de onmacht van Real ontstond een eenzijdige wedstrijd die door de beoogde bazen van de Super League serieus geëvalueerd zou zijn, want daarin zou het draaien om nog meer geld en nog meer entertainment. Fifa-voorzitter Infantino liet optekenen dat hij geen voorstander is van straffen voor de clubs die de Super League omarmden, al is dat meer aan de Uefa om dat te bepalen.

Fluitconcert

Voorzitter Florentino Perez van Real, met Andrea Agnelli van Juventus de aanjager, kreeg buiten Stamford Bridge een fluitconcert van samengeklonterde aanhangers van Chelsea mee. Perez opperde dat voetbal misschien anders moet, korter, met meer onderbrekingen, om de anders afhakende jeugd te plezieren. Ja, zoals Real nu speelt, dat duurt inderdaad te lang. Dat kan niet snel genoeg voorbij zijn. Het spel heeft soms nog een mooie oprisping, omdat Modric en co geweldig kunnen voetballen. Maar het elftal lijkt de uitputting nabij. Het is een beetje veteranenvoetbal voor miljonairs van boven de dertig.

Perez, die stadion Bernabeu imponerend laat verbouwen, miste het geld om het elftal van trainer Zidane tijdig te verversen. Het zijn daarom de schimmen van de imponerende winnaars van 2014, 2016, 2017 en 2018, die nog meedoen om de Spaanse titel.

Het was al bijzonder dat Real Madrid de halve finales bereikte, door eerder in de knock-outfase te winnen van Atalanta en Liverpool. Daarmee is ook een van de eigenaardigheden blootgelegd, in een seizoen met lege stadions en rare wisselingen in vorm. Barcelona is zichzelf opnieuw aan het uitvinden, Liverpool kende een terugval na drie topseizoenen, Bayern München miste in de beslissende duels tegen PSG spits Lewandowski en de Parijse ster Mbappé ontbrak weer tegen City.

Britse clubs

Zo komen de Britse clubs bovendrijven, ondanks hun zware competitie. Het is een compliment waard aan hun trainers, de tactici Guardiola en Thomas Tuchel, die de baan bij Chelsea eerder dit seizoen overnam van de Lampard. Tuchel, vorig seizoen finalist met PSG, haalde inmiddels de finales van de FA Cup en de Champions League en zag zijn elftal in de competitie klimmen van 9 naar 4.

Chelsea krijgt nauwelijks doelpunten tegen. Voor de pure liefhebber van individuele klasse is het jammer dat Hakim Ziyech relatief weinig speeltijd krijgt. Woensdag bleef hij bijna de hele wedstrijd op de bank. Een andere voormalige speler uit de Nederlandse competitie, Mason Mount, maakte kort voor tijd 2-0, op aangeven van invaller Pulisic.