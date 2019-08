Chelsea is mijlenver verwijderd van de echte top: City en Spurs

Mason Mount (links) van Chelsea in achter tegen Ricardo Pereira (rechts) van Leicester. Beeld EPA

Spandoeken en lyrische gezangen verwelkomden Lampard op Stamford Bridge waar hij als speler zoveel successen heeft geboekt. De 41-jarige is de eerste Engelse manager van Chelsea sinds de eerste helft van de jaren negentig toen Glenn Hoddle aan het roer stond. Lampard wacht een zware taak want de Londenaren gaan gebukt onder een transferban van de FIFA. De Europa League-winnaar probeert van een nood een deugd te maken door eigen spelers een kans te geven.

Veel aandacht zal dit seizoen daarom uitgaan naar Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi en Tammy Abraham. En vooral naar Mount, die met Lampard is meegekomen van Derby County. De middenvelder die in het seizoen 2017-18 negen doelpunten scoorde voor Vitesse wordt gezien als de nieuwe Lampard en maakte de verwachtingen waar tegen Leicester. Hij strooide met passes, was altijd aanspeelbaar en scoorde na de bal te hebben ontfutseld van Wilfred Ndidi.

Maar The Blues zijn mijlenver verwijderd van de echte top, van Manchester City en Tottenham Hotspur die zaterdagavond een prachtige show (2-2) opvoerden, mede dankzij VAR dat in de slotminuut winnende treffer afkeurde van de titelhouder. Met plezier zag de Noor-Ier Brendan Rodgers hoe zijn Leicester zich terug in de wedstrijd vocht. In de 67ste minuut verloste Ndidi zich door de 1-1 binnen te koppen. De Engelse sterren Jamie Vardy en James Maddison misten opgelegde kansen.

Hoezeer de Chelsea-fans smachten om ‘eigen’ spelers bleek toen Tammy Abraham na een uur in het veld kwam. De 21-jarige Zuid-Londenaar had woensdag bij de Europese Super Cup-wedstrijd in Istanboel de beslissende strafschop tegen Liverpool gemist, maar de fans scandeerden desondanks zijn naam. Niet dat het veel hielp. Chelsea, dat vorige week met 4-0 had verloren bij Manchester United, wankelde naar het einde. Lampard hoopt tijd te krijgen om een jonge ploeg volwassen te maken.

De vraag is hoe groot het geduld zal zijn van de afwezige eigenaar, Roman Abramovitsj.