Chelsea in grote problemen na sancties tegen Abramovitsj door Britse overheid

De merchandise-winkel van Chelsea bij Stamford Bridge, het stadion van de club in Londen, is voorlopig gesloten. Beeld EPA

Chelsea pleit bij de Britse overheid voor aanpassing van de restricties waar de voetbalclub mee te maken heeft nu eigenaar Roman Abramovitsj op een sanctielijst is gezet. In een verklaring die Chelsea donderdag liet uitgaan, staat dat de club aandringt op snel overleg met de regering. ‘We vragen om aanpassingen van de speciale licentie, zodat de club zo normaal mogelijk kan draaien.’ Zo mag de club geen spelers kopen of verkopen, is de losse kaartverkoop aan banden gelegd en mag de club geen merchandise aan de man brengen.

Tien dagen geleden had Abramovitsj de leiding van Chelsea reeds overgedragen aan de stichting die waakt over de belangen van de Londense topclub. Kort daarop maakte de oligarch bekend dat hij de club wilde verkopen. De Rus is sinds 2003 de eigenaar. Meteen meldden zich enkele potentiële kopers voor de ‘Roman Empire’, maar de vraagprijs van minimaal 3,6 miljard euro bleek vooralsnog een hindernis.

Nu is het te laat. Omdat Abramovitsj door de regering-Johnson donderdagochtend op de sanctielijst is gezet, mag er geen handel meer worden gedreven op Stamford Bridge. Wedstrijden, zoals donderdagavond tegen Norwich City, mogen doorgaan, maar in afgeslankte vorm. Seizoenkaarthouders zijn nog steeds welkom en ook de inkomsten uit de televisierechten zullen blijven binnenstromen, maar dat is het wel zo’n beetje.

Per uitwedstrijd mag het naar verluidt omgerekend 24 duizend euro uitgeven, hetgeen voor problemen zorgt in de Champions League. Het is misschien genoeg om woensdag aanstaande met Eurolines of de Eurostar naar Lille te reizen, maar een bezoek aan Real Madrid of Juventus wordt op deze manier al snel te duur voor de Europees- en wereldkampioen. Ook het verlengen van contracten mag voorlopig niet.