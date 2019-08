Chelsea domineert, United countert en wint

Paul Pogba (nummer 6) van Manchester United in duel met de ingevallen Chelsea-spits Olivier Giroud (18). Pogba was de spil op het middenveld die de counters van United inleidde. Het resulteerde in een 4-0-zege op Chelsea. Beeld REUTERS

Spelend op de counter heeft Manchester United op de eerste speeldag van de Premier League weinig heel gelaten van Chelsea. Op Old Trafford werd het zondagavond 4-0 voor Ole-Gunnar Solskjaers team. Voor zijn Chelsea-collega Frank Lampard was het een miserabel debuut, maar de aanhang heeft er nog volop vertrouwen in. ‘Super Frankie Lampard,’ klonk het vanuit het vak van de meegereisde supporters.

De ruime zege was niet genoeg voor de koppositie in de Premier League, omdat titelverdediger Manchester City een dag eerder met 5-0 bij West Ham had gewonnen.

Tot niet zo heel lang geleden zou Manchester United – Chelsea een kraker zijn geweest, maar nu was het vooral een topper op papier, een strijd tussen jonkies. Voor de wedstrijd legden analisten de opstelling naast die van een decennium geleden. Waar toen Cristiano Ronaldo stond, staat nu Andreas Pereira, voor Didier Drogba is nu Tammy Abraham in de plaats. Kurt Zouma moet John Terry doen vergeten en Mason Mount is de nieuwe Frank Lampard.

Liverpool en Manchester City lopen mijlenver voor. Voor de wedstrijd zei José Mourinho, die het treffen tussen zijn oude clubs voor Sky-televisie van deskundigheid voorzag, dat het reserveteam van Manchester City een betere kans op de titel zou maken dan dit Manchester United. De situatie is wonderlijk omdat Solskjaer en voorgangers (managers met heel andere ideeën over het spel) driekwart miljard euro hebben uitgegeven aan spelers.

Counters

Het was Chelsea dat vanaf de eerste minuut het beste van het spel had. Reeds na vier minuten raakte Abraham, een talent uit de eigen jeugd dat drie seizoenen lang uitgeleend is geweest, de buitenkant van de paal na een half-weggewerkte hoekschop. Een schot van Mount, met Lampard meegekomen van Derby, werd knap gekeerd door David de Gea. Chelsea combineerde en domineerde, leek op weg te zijn naar de 0-1.

Lampards ploeg had een zwak punt: de verdediging en met name Zouma. Na een goed seizoen als huurling bij Everton kon de 24-jarige terugkeren om David Luiz te vervangen, maar al snel kregen Chelsea-fans heimwee naar de flegmatieke Braziliaanse krullenbos. Reeds in de zevende minuut gaf Zouma door onhandig verdedigen een kans aan Anthony Martial, de Van Gaal-aankoop die nog steeds zijn draai moet vinden op Old Trafford.

Martial miste, maar tien minuten later was een fout van Zouma wel fataal. Arbiter Anthony Taylor hoefde geen VAR te raadplegen bij de beslissing om een wilde tackle van Zouma op Marcus Rashford in de zestien te bestraffen. De koele aanvaller nam de strafschop zelf en gaf Kepa geen kans. Even was Chelsea van slag, maar het herpakte zich. Kort voor rust raakte Emerson de paal. Het had gemakkelijk 1-3 kunnen staan.

Zo ging het in de tweede helft door. De Londenaren hadden meer balbezit, meer schoten op doel en meer hoekschoppen. Maar de thuisploeg had de vlijmscherpe counter, meestal met Paul Pogba, die zin had om te voetballen, als spil. Op tweederde van de wedstrijd begon zo’n counter bij Harry Maguire, de verdediger van negentig miljoen, die de bal afpakte van Abraham. Via via kwam de bal bij Martial, die de scoorde verdubbelde.

Vanaf dat moment was er geen houden meer aan voor The Blues. Rashford maakte meteen de 3-0 na een heerlijke dieptepass van Pogba. Chelsea bracht de Fransen Kanté en pinchhitter Oliver Giroud in, wat niet mocht baten. Het was een United-invaller die alle aandacht opeiste. Negen minuten voor tijd maakte de 21-jarige Welshman Daniel James van zijn debuut een droomdebuut door een counter, waar Pogba weer bij betrokken was, af te ronden.

Complimenteus

Na de grootste nederlaag van Chelsea op Old Trafford sinds 25 jaar, rouwde Lampard over de vier fouten die vier doelpunten werden, maar voor de rest was hij complimenteus over zijn jonge team. Noodgedwongen jong, want de ziekenboeg zit vol. Ook zonder blessures loopt het evenwel achter bij City en ook Liverpool, dat mede dankzij een goal van Virgil van Dijk vrijdagavond met 4-1 had gewonnen van promovendus Norwich City.

En United, met een gemiddelde leeftijd van 23,7 jaar? Dat speelde in het laatste half uur mooi countervoetbal met achterin een rots als Man of the Match Harry Maguire en een dynamische Pogba op het middenveld die de snelle aanvallers bedient. Voetbal zoals José Mourinho het had bedoeld.