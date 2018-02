Chef de mission Jeroen Bijl over matchfixing-zaak: 'Dit is slecht voor het team'

Bijl was vier jaar geleden als assistent van de toenmalige chef de mission Maurits Hendriks actief bij de Spelen in Sotsji. 'De meeste 'ins en outs' van deze zaak kende ik wel', zegt hij in gesprek met persbureau ANP. 'Het is in 2014 gebeurd en door het bestuur en directie van NOC*NSF afgehandeld. Er is nooit iets over naar buiten gekomen. Nee, ik was er ook helemaal niet bang voor dat het juist nu tijdens deze Winterspelen zou uitlekken. Dat is nu wel gebeurd en dat is heel jammer.'



De internationale schaatsbond (ISU) zegt niets te weten over de zaak. 'Dit is geheel nieuw voor ons. Wij hebben NOC*NSF om informatie terzake gevraagd', laat voorzitter Jan Dijkema in een korte reactie aan ANP weten.



Chef de mission Bijl sprak vandaag kort met Anema, die titelverdediger Jorrit Bergsma begeleidt in de strijd op de 10.000 meter. 'Nee, ik ga niet op de inhoud van ons gesprek in, dat blijft tussen ons. Het belangrijkste is dat Jorrit en Sven zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun 10 kilometer. Dit kan een heel speciale dag worden voor Nederland. We proberen daarom deze zaak zo veel mogelijk weg te houden bij de ploeg.'