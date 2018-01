Chef de mission Bijl wil voor start Winterspelen duidelijkheid over positie Eurlings

IOC-lid Camiel Eurlings doorbreekt na tweeënhalf jaar het stilzwijgen over de mishandeling van zijn ex-vriendin en maakt zijn excuses. Komt hij daarmee weg? De verklaring van Eurlings in vijf citaten - en de feiten.



'Natuurlijk, vergeving is mogelijk, dat weten wij katholieken als de besten. Maar vergeten is iets anders, en dat is hier het megaprobleem. Nooit meer zullen insiders in de sport Eurlings serieus nemen, zeker niet in Nederland', schrijft Willem Vissers in zijn column.