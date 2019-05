Charlton promoveert, maar de voorzitter is niet bij het feestje

De Belgische eigenaar van de club uit Zuidoost-Londen, Roland Duchâtelet, was niet bij het promotiefeest aanwezig. Vanwege zijn omstreden beleid van de laatste jaren durft de 72-jarige zakenman zich niet meer te vertonen bij zijn club.

Sinds Duchâtelets overname van The Addicks vijf jaar geleden is The Valley, het stadion in de arbeiderswijk Charlton, regelmatig het decor van protesten geweest. Het verwijt van de fans is dat de Antwerpenaar, die ook Standard Luik in zijn voetbalportefeuille had, amper interesse toont in de club en vooral veel bezuinigt. Een clubmedewerker heeft zelfs verklaard dat personeelsleden geen chips aan hun bureau mogen eten wegens een gebrek aan schoonmakers.

In 2016 degradeerde de club, waarvan de jeugdacademie Premier League-toppers als Joe Gomez (Liverpool) en Jonjo Shelvey (Newcastle) heeft voortgebracht, naar de League One. Vorig jaar bereikte het de play-offs, maar sneuvelde het tegen Shrewsbury. Ditmaal wist Charlton wel terug te keren. Dankzij een komisch eigen doelpunt kwam het snel op achterstand, maar de ploeg, met de 22-jarige Amsterdammer Anfernee Dijksteel op rechtsachter, vocht knap terug tegen de Black Cats.