Charismatische Gauff verliest, maar blijft de hoop van het Amerikaanse tennis

Coco Gauff tijdens haar verloren partij tegen Iga Swiatek. Beeld REUTERS

Coco Gauff verenigt een schijnbare tegenstrijdigheid in zich: de Amerikaanse tennisster is pas negentien jaar oud en een ervaren speelster. Woensdag werd ze in de kwartfinales van Roland Garros uitgeschakeld door Iga Swiatek. De Poolse nummer één van de wereld was in twee sets te sterk: 6-4, 6-2.

Met de nederlaag van Gauff verloor het grandslamtoernooi in Parijs de enige overgebleven tiener, die alweer bezig is aan haar vijfde jaar in het profcircuit. In 2019 was ze plots groot nieuws toen ze als 15-jarige debutant op Wimbledon haar idool Venus Williams versloeg. In de overwinning school de symboliek van een machtsovername.

Voor Gauff waren Serena en Venus Williams de reden om te gaan tennissen. De beroemdste zusjes van de Verenigde Staten zijn altijd de ambassadeurs geweest voor Afro-Amerikaanse meisjes met dezelfde droom. ‘In een overwegend witte sport als tennis zag ik twee vrouwen die op mij leken en de beste waren. Dat deed mij geloven dat ik dat ook ooit zou kunnen zijn.’

In het huidige tijdperk waarin het vrouwencircuit meer en meer wordt gedomineerd door speelsters uit het Oostblok, is de charismatische Gauff de hoop van het Amerikaanse tennis. Van de achttien speelsters uit de Verenigde Staten die op Roland Garros in het enkelspel meededen, was Gauff de enige die de kwartfinales wist te halen.

Commercieel meer aandacht

Samen met de Canadese Bianca Andreescu en de Britse Emma Raducanu is ze de beoogde ster van de toekomst. In een mondiale sport als tennis trekken zij commercieel en publicitair meer aandacht dan de 22-jarige Swiatek, de beste tennisser van dit moment en drievoudig grandslamwinnares.

Maar er zit een verschil tussen Andreescu (22) en Raducanu (20) enerzijds en Gauff anderzijds. De twee generatiegenoten van Gauff wonnen onverwachts al een grandslamtitel, maar waren niet bestand tegen de druk en aandacht die daarbij kwam kijken. Hun prestaties vielen terug en ze zakten weg op de wereldranglijst. Ze blijken vooralsnog eendagsvliegen.

Gauff won nog geen grandslamtitel maar oogt stabieler. De nummer zes van de wereld klom gestaag op de wereldranglijst en speelde vorig jaar haar eerste grandslamfinale. Een paar weken nadat ze haar high school-diploma had behaald, verloor ze in Parijs op Court Philippe-Chatrier van Swiatek. Met haar 18 jaar was ze de jongste grandslamfinaliste sinds Maria Sjarapova in 2004.

Geweldige familie

‘Ik heb een geweldige familie en goed team om mij heen’, antwoordde Gauff eerder deze week op de vraag hoe ze het voor elkaar had gekregen om zich sinds haar doorbraak in de top te handhaven. Gauff staat onder contract bij Team8, het managementbureau van Roger Federer en wordt onder andere gesponsord door New Balance. ‘Ik heb vanuit hen nooit de druk gevoeld om te móéten presteren. Die druk leg ik mezelf op en dat zal altijd zo zijn.’

Op Roland Garros werd haar in de derde ronde een spiegel voorgehouden, toen ze tegenover de zestienjarige Russische Mirra Andreeva stond. Plots was ze de oudere speelster. ‘Ik heb er niet over nagedacht’, zei de Amerikaanse, die beschikt over een vernietigende dubbelhandige forehand. ‘Als je tegenover je tegenstander staat, ben je niet bezig met haar leeftijd. Dan denk je vooral aan haar forehand, backhand, service en dat soort dingen.’

Op persconferenties komt haar leeftijd vaker naar voren dan ze lief heeft. Voelt ze zich nog een nieuwkomer? ‘Nee, na vijf jaar op de tour voel ik mij geen nieuwkomer meer’, zei ze. ‘Ik denk vooral dat mensen van buitenaf leeftijd als een ding zien. Als atleet ben ik daar niet mee bezig.’

Uitdagingen

Maar met de jaren komen ook de uitdagingen. ‘In het begin voel je nog niet de druk van het moeten verdedigen van je punten. En er zijn nog geen scoutingsrapporten van je, waardoor tegenstanders je minder goed kunnen analyseren. Nu ik een paar jaar meedraai, merk ik dat speelsters mij beter kennen.’

Eerder dit jaar, na haar teleurstellende nederlaag in de vierde ronde op de Australian Open, verliet ze in tranen de persconferentie. Ze weet dat ze aan haar forehand moet werken, de achilleshiel in haar spel. Woensdag oogde ze een stuk rustiger na haar verliespartij tegen Swiatek. ‘Ik ben heel gefrustreerd, maar probeer het niet te laten zien. Ik wil niet dat er weer allemaal huilende foto’s van mij op internet verschijnen.’

Nog voordat ze haar eerste grandslamtitel heeft gewonnen, is Gauff benoemd tot de erfgenaam van de zusjes Williams, die samen dertig grandslamtitels wonnen. Hoewel ze hen altijd als voorbeeld heeft gezien, heeft ze weinig op met die vergelijking. Ze wil vooral bekendstaan als Coco Gauff.

‘Ik weet dat ik nog veel kan verbeteren en kijk ernaar uit om beter en beter te worden’, zei ze na haar nederlaag tegen Swiatek.