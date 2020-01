Chaos, oproer en muiterij bij PSV dat weer punten verspeelt

Ibrahim Afellay komt te laat bij een tackle op Lindon Selahi. Beeld ANP Sport

De zondag begint voor PSV met muiterij van international Steven Bergwijn die weigert te spelen tegen FC Twente om een transfer naar Tottenham Hotspur af te dwingen. Aanvoerder Ibrahim Afellay beleeft een pijnlijke rentree als basisspeler met twee gele kaarten, waarna Twente tegen tien man alsnog een gelijkspel (1-1) forceert. Woedende supporters bestormen het Philips Stadion, in de perszaal uit de geknakte directeur Toon Gerbrands zijn frustraties.

Zelden is de chaos bij PSV zo groot geweest, na de zoveelste wanprestatie dit seizoen. Drie dagen nadat de ploeg door eerste divisieclub NAC uit de KNVB-beker is gekegeld, blijft eerherstel uit tegen FC Twente. Zondag moet het stuurloze PSV op bezoek bij Ajax. ‘Krijgen ze weer een tikkie’, zegt Noa Lang, door Ajax verhuurd aan FC Twente, met de hem typerende bravoure.

Een tikkie is nog zacht uitgedrukt, Bergwijn deelt met zijn belletje naar interim-coach Ernest Faber al een mokerslag uit. Wie niet trots is om het shirt van PSV te dragen, gaat maar weg. Zo luidde het vonnis van Faber na de afgang voor PSV tegen NAC. Zondag wil Bergwijn al naar Londen vliegen om een contract te sluiten met Tottenham Hotspur. De directie voelt zich gechanteerd door zaakwaarnemer Fulco van Kooperen en weigert een miljoenenbod van de Spurs te accepteren.

Prompt meldt Bergwijn zich af bij zijn trainer, hij wil niet spelen. ‘Het was al bekend in de groepsapp’, aldus Faber. Vanuit de selectie krijgt de 22-jarige aanvaller alle steun. Afellay: ‘Onze beste speler kan naar een Engelse topclub, dan ga je toch? We gunnen het hem allemaal.’ En tweede captain Dumfries, die wederom scoort voor PSV: ‘Het komt op een ongelukkig moment, maar ik heb begrip voor het besluit van Steven om niet te spelen.’

De directie is laaiend over de werkweigering van Bergwijn en zal hem voorlopig houden aan zijn vorig jaar nog verlengde contract. Het past bij het klassieke pokerspel tussen club, zaakwaarnemer en speler, waarbij PSV het zich na de vroegtijdige aftocht uit de Europa League niet kan permitteren om de transfersom te laten verdampen. Wat kan coach Faber anders doen dan ‘doorschakelen met de spelers die wel willen spelen voor PSV’?

In die sfeer wekt het tweede gelijkspel voor PSV op rij niet eens verbazing. In het Philips Stadion laat alleen een deel van de harde kern zich gelden. Het oproer blijft vooralsnog bescheiden, al pleit directeur Gerbrands vergeefs voor eenheid. Eendracht maakt macht is het motto van de club die zo machteloos oogt.

In het Eindhovens Dagblad telde Gerbrands opzichtig zijn zegeningen. Zijn de drie landstitels in vijf jaar zo snel vergeten? Hij hoeft zondagavond maar te kijken naar het treurige spel van zijn ploeg en de woedende fans voor het stadion om het antwoord te weten. De Mobiele Eenheid moet er aan te pas komen om de meute in bedwang te houden, tien supporters worden aangehouden.

Gerbrands vergeet dat een mooi verleden de huidige realiteit niet kan maskeren. ‘Toon Ballen, Geen Boeken’, staat op een spandoek te lezen. Ook Gerbrands mag het zich aanrekenen dat John de Jong als onervaren technisch manager een selectie met te weinig kwaliteit en karakter formeerde. En dus richt de fanatieke aanhang zich zondagavond op De Jong.

Het ‘Johnnie rot op’, krijgt geen bijval in de rest van het stadion. De oproep ‘John we zijn klaar, pak je spullen maar’ zal door Gerbrands worden genegeerd. Volgens de directie is juist onder de regie van de ontslagen Van Bommel veel kapot gemaakt, Faber kon de schade niet in korte tijd repareren.

Voor het eerst dit seizoen verschijnt de ware aanvoerder aan de aftrap, maar al snel wordt duidelijk waarom Afellay reeds door Van Bommel uit de wind werd gezet. Jarenlang blessureleed laat zich niet zomaar wegpoetsen. ‘Kun je dat nog aan mij zien dan?’, vraagt Afellay. Helaas voor hem wel, de 33-jarige ‘Ibi’ mist ritme en de explosiviteit van vroeger en opereert voornamelijk vanuit de middencirkel. ‘Meneer, ik ben geen 17 meer’, zegt Afellay.

Schieten kan Afellay nog wel, al verzuimt Twente-doelman Drommel de bal naar de zijkant te duwen. Evenals vorige week bij VVV brengt rechtsback Dumfries verlossing: 1-0. Twee te laat ingezette tackles worden Afellay fataal, terecht wordt hij van het veld gestuurd. Het is de symbolische aftocht van een aanvoerder die niet langer de leider op het veld kan zijn. Afellay is geschorst voor de wedstrijd tegen Ajax.

PSV presenteert zich tegen Twente wederom als FC Breiwerk. Het huis staat in brand, maar iedereen probeert zich op eigen houtje te redden. Niemand heeft oog voor de ander, het is schrijnend zoals Gakpo vlak na rust voor eigen succes gaat en de geheel vrijstaande spits Lammers negeert.

Evenals bij NAC eindigt PSV met tien man en prompt profiteert Twente van de numerieke meerderheid. Met een schitterend afstandschot wrijft invaller Vuckic in de 87ste minuut zout in de wonde. Hoe het verder moet weet niemand. Anarchie is geen oplossing, stelt de directie. PSV zakt naar de vijfde plaats, het seizoen is al totaal mislukt.

Bergwijn heeft zichzelf buiten de ploeg geplaatst, zijn vertrek valt niet tegen te houden. En praten helpt niet meer, zegt Dumfries. ‘We moeten in de spiegel kijken, maar de spiegel is wazig geworden. Misschien komt Ajax nu wel op het juiste moment om ons op te richten.’ Het lijkt ijdele hoop.