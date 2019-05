Champions League: Wordt het bibberen tegen Spurs? Of trekt de verdediging Ajax er woensdag doorheen?

De modus van Ajax is modern totaalvoetbal. Aanvallen, verdedigen, scoren en tegenhouden met zijn allen. Kijk alleen al naar de doelpunten in de Champions League: zes van verdedigers, vier van middenvelders, tien van aanvallers. De verdeling is bijna perfect.

Goed verdedigen is genoeg, woensdag in de tweede halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, door de 1-0 voorsprong uit het eerste duel. Alleen: louter verdedigen is niet de stiel van Ajax, dat volle zalen trekt omdat het avontuur blaast in het voetbal. Ajax trekt als een zwerm vogels over het veld, soms alle richtingen op, dan weer apart uitvliegend. Meestal dicht bij elkaar. Vleugelverdedigers verdedigen en vallen aan, gepassioneerd, snel en beweeglijk. Het centrum achterin is het besturingsmechanisme, doelman André Onana straalt kracht en rust uit tot in het extreme, ondanks strapatsen.

Nicolas Tagliafico heeft zoveel drang naar voren dat hij soms meer linksbuiten is dan linksachter. Zijn hardheid, ook in mentaal opzicht, is geabsorbeerd door het elftal. Het centrum met Matthijs de Ligt en Daley Blind is alom geprezen om meedogenloosheid, inzicht en opbouwend vermogen. En of Noussaïr Mazraoui dan wel Joël Veltman rechtsachter is, ze kwijten zich op hun eigen, typische manier van hun taak, met offensieve of verdedigende accenten.

De Ligt besliste het duel bij Juventus, Tagliafico scoorde al drie keer, Mazraoui tweemaal. Daley Blind opende de score in de bekerfinale tegen Willem II. Niet alleen bij spelhervattingen melden ze zich voorin. Kevin Hofland, trainer van Fortuna Sittard en vroeger als jeugdtrainer bij PSV al veelvuldig geconfronteerd met De Ligt: ‘Hij is vaak geniaal, ook door het constant hoge niveau voor zo’n jonge speler, door keuzes die hij maakt om te wachten of juist aan te vallen.’

Ook Ajax geeft kansen weg

Daley Blind is meedogenlozer dan voorheen. Hij is scherper geworden, geconcentreerder, zijn rouwmomenten duren korter, alsof hij voortdurend op zijn huid is gezeten door trainers en ploeggenoten. Alsof De Ligt de passie heeft overgedragen. Rinus Israel, exponent van de stoere, klasserijke verdedigers van vroeger, lacht als hij een verschil aangeeft tussen de verdediger die hijzelf was en De Ligt. ‘De Ligt heeft minder overtredingen nodig dan ik vroeger.’

Israel was de eerste Nederlander die de Europa Cup I torste, met Feyenoord in 1970. ‘Ajax geeft weinig ruimte weg in de rug en speelt compact. Dat maakt het verdedigen iets eenvoudiger. Door hun inzicht onderscheppen de verdedigers veel ballen voordat het gevaarlijk wordt en hoeven ze niet zo vaak één tegen één te spelen. De Ligt oogt wat aan de zware kant, maar hij beweegt lichtvoetig. Mazraoui is verdedigend minder dan Veltman, maar aanvallend beter. En Tagliafico is een echte Argentijn, niet bang om een gele kaart te pakken.’

De verdediging kreeg veel te doen in de tweede helft tegen Spurs, hoewel de Engelsen nauwelijks kansen kregen. Natuurlijk, ook Ajax geeft kansen weg, of het tegen Fortuna is of tegen FC Groningen. Volgens Hofland heeft dat ook met gemakzucht en concentratie te maken. Vergeten zijn de afgangen tegen PSV (3-0) en Feyenoord (6-2) , toen het duo De Ligt - Blind uit elkaar was getrokken. Het koppel Blind-Frenkie de Jong speelde tegen PSV, De Ligt-Lisandro Magallan tegen Feyenoord. Zij waren niet als enigen schuldig.

Hofland: ‘Het is altijd even zoeken, met een ander naast je.’

Israel: ‘Blind-De Ligt is een uitstekend duo, maar het ligt ook aan de middenvelders. Kijk eens wat de zogenoemde goede spelers aan arbeid verrichten. Dat is indrukwekkend.’

Slim

Hofland: ‘Hakim Ziyech wordt gezien als een speler die vooral goed aan de bal is, maar als je ziet wat hij in verdedigend opzicht allemaal doet, dat is echt bizar. Twee jaar geleden zag ik dat toch minder van hem. Bij De Ligt en Blind staat of valt alles met hun kwaliteiten aan de bal. In het verdedigen ondersteunen ze elkaar perfect. Hoe goed De Ligt ook is, de ervaring van Blind is megabelangrijk. Met zijn inzicht stuurt hij Matthijs. Er is veel gepraat over Blind; dat hij te traag zou zijn voor een verdediger. Maar hij heeft veel geleerd, ook in Engeland. Hij is de stille kracht van de verdediging.’ Israel: ‘Blind blijft overeind, ook internationaal gezien. Hij is tactisch goed en rustig aan de bal.’

Ze zijn ook slim. In Londen ging Ajax ‘hoog’ staan bij de gevaarlijke vrije trappen van Spurs, ver van het doel dus. De Engelsen wonnen kopduels, maar waren te ver van het doel verwijderd. De Ligt: ‘Het zag er gevaarlijker uit dan het was.’

De Ligt vertelde hoe hij en Blind elkaar motiveren, hoe ze schreeuwen naar elkaar. Woensdag zijn ze weer op elkaar aangewezen. Het staat goed, 0-1, en toch is niet iedereen gerust op de uitslag.

Israel: ‘Vroeger was 0-1 een goede uitslag. Dat hoefde je je thuis geen zorgen meer te maken. Maar Ajax zal thuis toch meer ruimte weggeven. Dat kan gevaarlijk zijn.’ Hofland: ‘De druk ligt bij Ajax.’