Champions League: Real treft Bayern, Nederlands onderonsje tussen Roma en Liverpool

Liverpool bleef in de kwartfinales het favoriete Manchester City twee keer de baas (3-0 thuis en 1-2 uit). De Engelse club haalde in 2008 voor de derde en laatste keer de halve eindstrijd in de CL. De 'Reds' moesten destijds buigen voor Chelsea. AS Roma stond in 1984 voor het laatst in de halve finale.



Bayern heeft vandaag bekendgemaakt dat Niko Kovac vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer is. Hij gaat de 72-jarige Jupp Heynckes opvolgen, die de Duitse club afgelopen zaterdag naar de landstitel leidde en woensdag met de club de halve finale van de Champions League bereikte. Oud-Bayernspeler Kovac is momenteel coach van Eintracht Frankfurt.