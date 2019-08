Champions League: Ajax treft met het Griekse PAOK een soortgenoot

Op het Twitteraccount van PAOK Saloniki verscheen na de koppeling aan Ajax in de voorronde van de Champions League: ‘Lieve @ChampionsLeague, doe volgende keer gewoon de loting van de andere clubs en koppel ons meteen aan Ajax!’ Voor de derde keer in negen jaar werd de Griekse kampioen aan de Nederlandse gekoppeld en Ajax trok de vorige keren aan het langste eind. Ajax is er alleen maar sterker op geworden, met vorig seizoen de dubbel en de sensationele opmars in de Champions League, eindigend op de drempel van de finale.

Ajax opende het competitiebal afgelopen zaterdag met een remise bij Vitesse, zag de twee grootste talenten Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vertrekken, en ook de derde lijkt op weg naar de uitgang, want de belangstelling van Real Madrid voor Donny van de Beek nadert het kookpunt. De middenvelder zal er dinsdagavond in ieder geval nog bij zijn in Thessaloniki. ‘Ik vind Ajax er niet zwakker op geworden,’ meent Hedwiges Maduro.

Toch waarschuwt de oud-Ajacied voor vroege uitschakeling tegen PAOK, de eerste van twee horden op weg naar de groepsfase. Maduro speelde er twee seizoenen (2012-2014) en volgt de club nog steeds. ‘Het is de slechtst denkbare loting voor Ajax.’

Maduro, die achttien interlands speelde, tegenwoordig analyticus bij FOX Sports en trainer bij de KNVB-jeugd is, zag beide ploegen de voorbije jaren groeien. ‘De kracht van Ajax is het totaalvoetbal. Je ziet aanvallers als Tadic en Ziyech de hele tijd naar het middenveld trekken. De controlerende middenvelders helpen de defensie bij de opbouw. Rechtsback Mazraoui speelt net zo makkelijk op het middenveld. Zo heb je altijd overal een mannetje meer.’

Bijna iedereen bij Ajax kan bijna alles. En weet precies wat hij moet doen. ‘Ten Hag is nu anderhalf jaar bezig. Er is vertrouwen in zijn aanpak. Hij hoeft niet meer alles uit te leggen. Jongens als Blind, Tadic en Huntelaar kunnen de toon aangeven. Er is snelheid en diepgang met de aanvallers Neres en Promes. Met Van de Beek vanaf het middenveld. En vanaf de backposities met Tagliafico en Mazraoui. Zelfs als Van de Beek, Ziyech of Neres nog vertrekt, staat het geraamte. En dan heb je nog een supergretige goalgetter als Huntelaar achter de hand.’

Frenkie de Jong

Draaischijf Frenkie de Jong adequaat vervangen lijkt nog de grootste opgave. ‘Hij is uniek in de wereld. De Jong heeft het vermogen lang te wachten tot de juiste optie zich aandient, desnoods zelf te gaan dribbelen. Die vervang je nooit een op een. Maar met Blind hebben ze voor die positie echt een goed alternatief, die deed tegen PSV veel dezelfde dingen als De Jong deed. Eiting, Marin en Mazraoui kunnen daar ook spelen. Ze zullen het samen moeten oplossen.’

Maduro was ook zo’n organische speler: achterin helpen, op het middenveld sturen, soms stiekem naar voren sluipen om een doelpunt mee te pikken. Hij werd opgeleid door Ajax, brak er door als middenvelder, maakte daarna naam in Spanje bij Valencia en Sevilla waar hij ook vaak als centrumverdediger speelde. In Griekenland beleefde hij zijn gekste jaren.

‘PAOK is een heel mooie club, alles is er perfect geregeld en ze hebben de grootste en gekste fanschare van het land. Maar toen ik er speelde was de Griekse competitie nog hectisch, waren er veel problemen met fans die gefrustreerd raakten door de alom aanwezige corruptie.’

De stelregel leek: wat er ook gebeurt, als Olympiakos of Panathinaikos maar kampioen wordt. Maduro dacht aanvankelijk dat het niet zo’n vaart zou lopen maar sloot zich snel aan bij de woorden van trainer Huub Stevens: ‘we kunnen niet winnen van het systeem’.

Maduro: ‘Soms zeiden de Grieken in onze ploeg al in de kleedkamer: vandaag kunnen we niet winnen. Dan dacht ik: hoezo niet? Maar binnen vijf minuten hadden we een rode kaart en een strafschop tegen te pakken. Ik liep eens na een belachelijke overtreding met bebloede knie naar een scheidsrechter toe. Die liet gewoon doorspelen. Onze voorzitter kwam het veld op, zei: we stoppen ermee. Echt gênante taferelen.’

PAOK ongeslagen

Inmiddels is de situatie verbeterd en prompt werd PAOK ongeslagen kampioen. ‘Ik vind het mooi voor die fans, die zijn zo warm daar. Ik werd echt elk koffietentje binnengetrokken door mensen die je aanbaden. PAOK is in staat betere spelers aan te trekken, mede dankzij een rijke Russische eigenaar.’

Ajax treft wat voetbal betreft een soortgenoot. ‘Ze hebben een goede, makkelijk voetballende, aanvallende ploeg. Ze speelden in de voorbereiding Fortuna en Anderlecht helemaal kapot met echt goed voetbal.’

Sinds 2018 is Maduro gestopt, de KNVB ziet een groot trainerstalent in hem. Maduro liep stage bij Jong Oranje. Daar zag hij al een vervanger voor Van de Beek mocht die daadwerkelijk naar Real Madrid gaan. ‘Guus Til was voor Ajax een perfecte opvolger geweest, of anders Michel Vlap, maar zij zijn al getransfereerd. Een type als Bart Ramselaar is wellicht iets voor Ajax. Hij heeft diepgang en scorend vermogen. Die speelt nooit bij PSV, maar bij Jong Oranje vond ik hem de beste op de training en in wedstrijden. Lijkt me dat er geld genoeg is om ook buiten de landsgrenzen te zoeken naar een vervanger, zelfs als ze onverhoopt de Champions League missen.’