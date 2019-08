Champions League: Ajax krijgt drie penalty’s, ploetert zich langs PAOK Saloniki en bereikt play-offs

Dusan Tadic heeft aangelegd voor de eerste penalty en ziet tot zijn schrik zijn inzet gekeerd worden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Meer uitshirtjes van vorig seizoen dan van het huidige waren er gisteren zichtbaar in en rond de Arena gisteravond. Meer het tikje deprimerende zwarte buik- met beige borststukshirt dan het frisse mintgroene met oranje accenten. Alsof de fans toch nog geen voorschot op een nieuw Europees gloriejaar durfden te nemen.

Met enig recht, zo bleek lang tegen Paok Saloniki. Hun favorieten moesten alles wat ze in zich hadden aanspreken om af te rekenen met de eerste horde op weg naar een nieuwe Champions League-avontuur. Het werd na een zenuwslopende partij in een aan alle kanten kolkend en donderend stadion 3-2, net genoeg na de 2-2 in Thessaloniki van vorige week. Nu wacht in de play-offs voor de groepsfase nog het Cypriotische Apoel Nicosia dat iets minder hoog aangeschreven staat dan de Griekse kampioen.

Maar dit Ajax mag niemand onderschatten. De thuisclub creëerde uiteindelijk meer kansen, maar de verdedigende wanorde was af en toe stuitend. Na een klein uur renden er vier PAOK-aanvallers vanaf de middenlijn op nog maar twee Ajacieden, onder wie doelman Onana, af. Het was niet de enige keer dat Ajax alle basislessen over veldbezetting en defensieve discipline van coach Ten Hag leek vergeten. Net als tijdens een korte fase een week eerder, trouwens.

Alleen de in Amsterdam geboren Paok-aanvaller Biseswar profiteerde echter, aan de overzijde trapte Tadic zijn tweede en derde strafschop raak, tussendoor kopte Tagliafico de bal knap in de hoek. Zo kwam er nog een acceptabele score op het bord, maar pas na de 3-1 van Tadic vijf minuten voor tijd was Ajax echt zeker van zijn zaak. De 3-2 in blessuretijd van Biseswar kwam te laat voor een Tottenham-achtig scenario.

Het duel begon in alle opzichten al opzwepend, de over het algemeen behoorlijk emotionele Paok-fans bezetten niet alleen het uitvak, maar hadden ook aan de overzijde een vak bezet midden tussen de Ajax-fans. Het leidde af en toe tot verhitte reacties en over en weer.

Dusan Tadic (r) en Hakim Ziyech vieren de overwinning. Beeld ANP

Het vertoonde spel bood de gemoederen nauwelijks afkoeling, op en neer golfden de aanvallen, van gecontroleerd middenveldspel was zelden sprake. Zowel Paok - dat meestal wel moest - als Ajax, dat niet anders lijkt te kunnen, joeg direct op een doelpunt. In de tegenstoot lagen er telkens zeeën van ruimte.

Het werd soms gecorrigeerd met stevige tackles, vaker eindigde een aanval met een gemankeerd schot. Zowel Ajax-middenvelder Van de Beek, na een schitterende steekpass van Ziyech, als Paok-aanvaller Akpom kreeg binnen 14 minuten grote kansen. Na een korte status quo mocht Biseswar in de 23ste minuut ineens in alle rust aanleggen. Na een korte aarzeling punterde hij de bal keihard in de hoek.

Het was vreemd dat de oud-Feyenoorder, doorlopend uitgefloten, zoveel ruimte kreeg, al in de heenwedstrijd en ook in zijn Nederlandse jaren bewees hij wel raad te weten met een vrije schietpositie.

Nog meer lawaai was het gevolg. De fans van Paok, die nog nimmer de Champions League-hymne live hoorden, schreeuwden de stembanden uit hun lijf. Die van Ajax brulden daarop eveneens massaal de kelen kapot, beseffend dat de vorig seizoen zo geliefde Champions League-avonden komend seizoen ineens een gitzwart karakter konden krijgen door de afwezigheid van hun favorieten.

De Ajax-fans zijn uitzinnig na de 3-2. Beeld Getty Images

Zes minuten later kon Tadic de stand al rechttrekken na een duwfout op Neres, maar de inzet van de aanvoerder werd gekeerd door de uitstekende Paok-doelman Paschalakis. Weer zochten de ploegen naar het juiste evenwicht. Ajax-verdediger Martinez had geluk dat hij slechts geel kreeg na een vervaarlijke sliding met gestrekt been, en Blind mocht zich later in de handen knijpen dat een mislukt voorzetje de hand van Biseswar toucheerde. Wederom zette de dappere Tadic zich achter de bal en ditmaal schoot hij door het midden raak.

De Grieken op de tribune ontploften van woede, die van Ajax van opluchting. Het bracht Ajax geen rust. Overduidelijk voelbaar was het gemis van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De ploeg ontbeert lengte bij spelhervattingen, meedogenloosheid en organisatievermogen achterin en controle en creativiteit op het middenveld. Nieuwkomer Razvan Marin begon onwennig en vanwege zijn centrale positie eigenlijk daardoor heel Ajax. Met de jeugdige back Dest voor Marin in de ploeg direct na de rust, waardoor Mazraoui doorschoof naar het middenveld, bleef het na rust alsnog tamelijk chaotisch.

Paok leek evenwel vermoeider te raken, het verdedigde en viel aan met ladingen passie. Ajax kreeg meer kansen, en de doeltreffende kopbal van Tagliafico elf minuten voor tijd was een terechte beloning voor het toenemende overwicht. Even beet Paok nog van zich af, maar de tweede benutte strafschop van Tadic bracht eindelijk rust. Een laatste steek van Biseswar in de 94ste minuut kwam voor Paok net te laat.