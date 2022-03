Centimeter voor centimeter springt Armand Duplantis met de polsstok naar wereldroem

De Zweed Armand Duplantis in actie tijdens de WK indoor. Zondag sprong hij in Belgrado een wereldrecord: 6.20 meter. Beeld Jasper Jacobs / BELGA

Bijna twintigduizend toeschouwers hielden hun adem in, zondagavond in Belgrado. Alle ogen in de Stark Arena waren op de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis, gericht. De regerend olympisch kampioen sloot de WK indoor af met een weergaloze sprong over de 6.20 meter, een nieuw wereldrecord.

Daarna volgden vreugdedansjes, een omhelzing met zijn vriendin op de tribune en een lange gang langs internationale televisiestations. Vervolgens kreeg hij pas zijn gouden medaille en een cheque van 50 duizend dollar voor zijn tweede wereldrecord in twee weken tijd.

De 22-jarige Zweed, die in Amerika opgroeide, is op weg naar de status van een legende, als hij dat al niet is. ‘Hij wil de tweede Usain Bolt worden. Hij wil de beste atleet ooit zijn’, zegt Christian Tamminga, coach van de Nederlandse finalist Menno Vloon, die met een sprong over 5.75 meter vijfde werd in Belgrado. Tamminga moest grijnzen op de tribune toen Duplantis tijd aan het rekken was tijdens zijn finale.

De polsstokhoogspringer had voor de afsluitende estafette van de 4x400 meter al klaar kunnen zijn met zijn finale. Maar hij plofte meermaals neer op zijn bankje om de boel te vertragen. ‘Hij deed het erom’, lacht Tamminga. ‘Hij wil de volle aandacht. Die eerste twee beurten brak hij af. Daarna kreeg je die estafette nog en toen kwam hij als enige nog in actie. Hij wilde de kers op de taart aanbrengen door als laatste een wereldrecord te springen. Ontzettend knap.’

Zweden of de VS

Duplantis kreeg het polsstokhoogspringen met de paplepel ingegoten. Zijn opa en vader waren specialisten op deze discipline en zijn Zweedse moeder was tienkampster. Als 4-jarige jochie vloog hij al over de stellage in de tuin in het Amerikaanse Louisiana, waar hij opgroeide als zoon van een Amerikaanse vader en Zweedse moeder.

Duplantis had vanwege zijn dubbele paspoort ook voor zijn geboorteland kunnen springen, maar koos voor Zweden. Hij vond de verhalen van zijn moeder mooi over haar jeugd en de keuze voor Zweden maakte het makkelijker om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, gezien de grote concurrentie in Amerika.

Duplantis droomde er als kind al van om in de voetsporen te stappen van de Oekraïner Sergei Boebka, die tussen 1984 en 1994 zeventien maal het indoorwereldrecord polsstokhoogspringen verbrak (van 5.85 tot 6.15). In 2014 scherpte de Fransman Renaud Lavillenie dat record na twintig jaar aan tot 6.16 meter. Twee jaar geleden werd Duplantis voor het eerst zelf wereldrecordhouder toen hij op 20-jarige leeftijd over de 6.17 meter kwam. Het was slechts een kwestie van tijd tot hij ook over de 6.20 zou gaan.

Tamminga verwacht niet dat het daar bij blijft. Vanwege de bonus die het springen van een wereldrecord met zich meebrengt, wordt de lat telkens maar 1 centimeter hoger gelegd. ‘Mondo gaat ook 6.25 meter wel halen. Misschien zelfs 6.30’, denkt Tamminga. Centimeter voor centimeter gaat hij hoger. Zo deed Boebka dat twintig jaar geleden en doet Duplantis dat nu.

Het had trouwens niet veel gescheeld of de oude kampioen had het voor elkaar gekregen dat zijn record nooit meer voorbij zou worden gestreefd door binnen de wereldatletiekbond allerlei vernieuwingen in te voeren. Zo is de tijd voor de sprong gehalveerd, werd de aanloop korter en valt de lat sneller door een nieuw systeem.

Bijzondere techniek

Duplantis heeft er weinig last van gehad dankzij zijn bijzondere techniek tijdens zijn aanloop, waardoor hij met meer kracht dan zijn rivalen omhoog wordt gekatapulteerd. De Zweed laat zijn stok het laatste stukje stukje over de grond glijden, waardoor die eerder in de insteekbak valt en hij zijn positie beter kan bepalen. Niemand doet hem dat na, omdat er wordt gedacht dat je snelheid kwijtraakt als je over de grond sleept.

Zijn concurrenten houden de stok tijdens de sprint omhoog tot ze bij de put zijn waar ze moeten insteken. ‘Kinderen laten de stok wel nog over de grond slepen omdat het anders te zwaar is. Ze leren dat vrij snel af. Maar hij heeft het altijd zo gedaan, en het remt hem niet af', zegt Tamminga.

Duplantis heeft één van de snelste aanlopen ter wereld. Hij haalt, met zijn stok in de hand, een snelheid van zo’n 10,30 meter per seconde als hij richting de dwarslegger sprint. ‘Dat is heel snel voor een polsstokhoogspringer. De snelste sprinters, die zonder stok lopen, zitten op zo’n 12 meter per seconde. Boebka haalde twintig jaar geleden ongeveer 9.80 meter per seconde. Menno Vloon zit op ongeveer 9.70 meter per seconde.’

Daarnaast heeft Duplantis, die met 1 meter 81 niet de langste is in zijn sport, wel lange armen in vergelijking met zijn romp waardoor hij de stok in de lucht extra snelheid mee kan geven.

En hij is nog niet klaar. Bij elk toernooi belooft Duplantis geheimzinnig dat hij nu weer een stukje hoger zal gaan. Misschien wel in Hengelo op de FBK games waar hij in juni aanwezig zal zijn. In de buitenlucht kwam de Zweed tot een wereldrecordhoogte van 6.15 meter.