Celstraf voor hooligan die Villa-speler neersloeg

Dat verklaarde de 27-jarige Paul Mitchell, vader van een kleuter, maandag tijdens zijn rechtszaak. Hij kreeg een celstraf van veertien weken opgelegd. Ondertussen kijken de voetbalautoriteiten op het eiland met zorgen naar de herleving van het geweld op en rond de Britse velden.

Het incident op St Andrew’s staat niet op zichzelf. Op vrijdagavond was Glasgow Rangers-aanvoerder Jamer Tavernier aangevallen door een supporter van het thuisspelende Hibernian. Later op de zondag moest Manchester United’s Chris Smalling een loslopende Arsenal-fan van zich af houden. Bij de Birmingham-derby werd ook nog een steward door de politie weggevoerd nadat deze een knietje had uitgedeeld aan Grealish. Dat gebeurde toen de Villa-speler zijn beslissende doelpunt vierde.

Banaan

Eerder dit seizoen kreeg Arsenal-aanvaller Aubameyang een banaan naar zich toegeworpen door een Spurs-supporter, werd Spurs-aanvaller Dele Alli geraakt door een plastic fles tijdens de Noordlondense derby en moest Manchester City’s Raheem Sterling een racistische scheldtirade van een Chelsea-fan doorstaan. Vergeleken met het hooliganisme van de jaren zeventig en tachtig is het rustig in de Engelse voetbalstadions, maar genoemde incidenten vormen wel een zorgwekkende trend.

‘Wat te doen?’ is nu de grote vraag. Een terugkeer van hekken is ongewenst en stadionverboden blijken niet meer het afschrikkende effect van weleer te hebben. Sommige voetbalanalisten, zoals Alan Shearer, vinden dat clubs als Birmingham City straffen moet krijgen, zoals puntenvermindering of spelen in een leeg stadion. Dat Birmingham-fan Mitchell, die getuige de Z op zijn jas behoort tot de beruchte Zulu-hooligans, toejuichten na diens mishandeling van Grealish, voedt dit pleidooi.

Genadig

Anderen vinden het onterecht om clubs en 99.99 procent van de goedwillende fans te straffen, pleitend voor harde straffen voor individuen die zich misdragen. De werkloze Mitchell, die al twintig jaar een seizoenskaart heeft, kwam er uiteindelijk nog genadig vanaf. Zijn advocaat had de rechters ervan verwittigd dat de vrouw van zijn client Birmingham, met kind en al, is ontvlucht na bedreigingen via sociale media. Mitchells ouders zaten, zo meldden Britse journalisten, huilend op de publieke tribune.

Grealish, die niet geblesseerd was geraakt, reageerde kalm maar uitte bij monde van de openbare aanklager wel zijn zorgen. ‘Het had slechter kunnen aflopen als de supporter een wapen had gehad.’