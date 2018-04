Caruana is torenhoog favoriet in St. Louis, hét nieuwe schaakparadijs van Amerika

Bij gebrek aan commerciële belangstelling is het schaken in de Verenigde Staten altijd afhankelijk geweest van privé-sponsoren. Meestal waren dat oprechte liefhebbers, die op de achtergrond bleven en tevreden waren als op hun kosten de grootmeesters hun kunst etaleerden. Maar er waren ook weldoeners die meer verlangden en soms merkwaardige eisen aan hun beschermelingen stelden.



Ruim honderd jaar geleden was de zakenman Isaac Rice zo trots op een door hem bedachte, volstrekt incorrecte gambietvariant (1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 g5 4. h4 g4 5. Pe5 Pf6 6. Lc4 d5 7. exd5 Ld6 8. 0-0? Lxe5 9. Te1 De7) dat hij toernooien organiseerde, waarin spelers als wereldkampioen Emanuel Lasker verplicht waren de partijen met zijn bedenksel te beginnen. Na de dood van de mecenas in 1915 is weinig meer van het Rice-gambiet vernomen.



Tegenwoordig kent het schaken in de VS een periode van bloei. Het nationale team won de Olympiade in 2016 en Fabiano Caruana speelt komend najaar om de wereldtitel tegen Magnus Carlsen. De zegeningen zijn voor een groot deel te danken aan multimiljonair Rex Sinquefield, die in zijn woonplaats St. Louis een schaakparadijs heeft gesticht, waarin de toernooien elkaar opvolgen. Ik gun de Amerikanen hun periode van voorspoed en hoop voor hen dat Sinquefield het eeuwige leven heeft.



Woensdag begon in St. Louis het toernooi om het nationaal kampioenschap, waaraan alle Amerikaanse topspelers meedoen. Caruana is na zijn overwinningen in de kandidatenstrijd en de Grenke Classic de favoriet, al zou kunnen blijken dat drie toernooien op rij te veel van het goede is. Tot zijn genoegen kostte zijn eerste winstpartij weinig energie.