Carpoolend Willem II-duo Peters & Heerkens: tussen Maaskantje en Tilburg is alles bespreekbaar

Ze zijn allebei verdediger bij Willem II en vormen het fundament van de succesvolle ploeg uit Tilburg. Jordens Peters en Freek Heerkens voelen elkaar ook haarfijn aan. Geen wonder, de twee zijn een carpoolduo.

De ene keer bespreken ze de laatste wedstrijd. De andere keer zijn de toekomstplannen het onderwerp van gesprek. Dan weer gaat het over een pasgeboren kind, om daarna snel te grappen over een vroeger vrijgezellenbestaan.

Als teamgenoten bij Willem II carpoolen Jordens Peters en Freek Heerkens al zeven jaar. Vijf of zes keer per week sturen de verdedigers de auto over de N65 vanuit Maaskantje naar Tilburg. Een half uur heen. Een half uur terug. Niets blijft onbesproken.

‘In het begin spraken we af op een parkeerplaats langs de doorgaande weg. Maar op een gegeven moment kwam Jordens een week zonder auto te zitten. Sindsdien pik ik hem thuis op. Ik moet vijf minuten omrijden, maar dat is niet erg. We hebben altijd wel iets om over te praten’, zegt Heerkens, die in Heeswijk-Dinther, op tien kilometer afstand van Peters, woont.

Bijzondere band

‘Je bouwt een bijzondere band op, omdat je alles met elkaar deelt’, zegt aanvoerder Peters. ‘Als je bijna elke dag een uur samen in de auto zit, heb je veel een-op-eencontact. Je praat over dingen waar je het niet zo snel met andere teamgenoten over hebt.’

Willem II ontpopte zich tot de verrassing van de eerste seizoenshelft, al moest het zaterdagavond genoegen nemen met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0). De ploeg van trainer Adrie Koster baarde opzien met verfrissend en aanvallend spel. Het won onder meer van Ajax en PSV en gaat als trotse nummer vier de winterstop in.

De behendige middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye en talentvolle aanvallers Che Nunnely en Mats Köhlert eisten met bekeken steekpasses en fijnbesnaarde acties het licht van de schijnwerpers op. In de schaduw zorgden de ervaren Peters (32) en Heerkens (30) voor een stevig fundament.

Samen met Zwinkels en Meijers (beiden ADO), Van Polen (Zwolle), Zoet (PSV), Van der Maarel (Utrecht) en Veltman (Ajax) behoren de verdedigers tot een select gezelschap dat al minimaal zeven seizoenen voor dezelfde club uitkomt. Samen speelden ze 347 wedstrijden voor Willem II. Veel meer dan de andere negen basisspelers tegen Fortuna bij elkaar (256 wedstrijden).‘Het gras is ergens anders niet altijd groener’, zegt Peters.

Gezamenlijke kennis

De aanvoerder, opgeleid in het betaald voetbal bij FC Den Bosch, liep al een jaar rond bij Willem II toen Heerkens in 2013 aan de telefoon hing. De door PSV grootgebrachte verdediger, die drie seizoenen voor Go Ahead Eagles speelde, wilde advies over Willem II. De twee kenden elkaar via een gezamenlijke kennis en waren elkaar in de jeugd geregeld tegengekomen.

Het was de periode waarin het in Tilburg vaker ging over faillissementen dan over een overwinning tegen Ajax of PSV. De club was net gedegradeerd naar de eerste divisie. De vele lege stoeltjes in het stadion deden pijn aan de ogen. Dat is nu wel anders. Tegen Fortuna is het stijf uitverkocht. Het woord degradatie is al lange tijd niet meer gevallen in Tilburg.

Door de jaren heen is ook de toon van de gesprekken tussen Peters en Heerkens in de auto veranderd. Peters: ‘De club stond onder druk. Iedereen liep op zijn tenen. Er hing een deken van chagrijn over Willem II.’ Heerkens: ‘Nu is alles veel beter geregeld. Van het eten tot het krachthonk en de trainingsvelden. Dat slaat over op de supporters. Elke thuiswedstrijd is tegenwoordig een feestje.’

De verdedigers zijn naast speler ook cultuurbewaker van de club. Heerkens: ‘Tegen de nieuwe jongens vertel je wat de mensen hier graag willen zien. Ik druk Nunnely op het hart dat hij bij zijn eerste balcontact meteen een actie moet maken. Het maakt niet uit of die lukt of niet. Het gaat erom dat we het publiek meteen achter ons krijgen, omdat ze zien dat wij ervoor willen gaan.’

Allebei nuchter

Peters, die verschillende keren in de belangstelling stond van Heerenveen: ‘We hebben allebei een bepaalde nuchterheid die past bij deze club. Of we nou gewonnen of verloren hebben. Nieuwe spelers moeten daarin meegaan.’

Terwijl de twee dagelijks vanuit Maaskantje naar Tilburg rijden, is een maatschappelijke carrière na hun loopbaan als voetballer steeds vaker onderwerp van gesprek. Peters rondde een master in management af. Heerkens hoopt zijn hbo-diploma management en ondernemerschap snel te halen.

Zien ze zichzelf al als de Marc Overmars en Edwin van der Sar van Willem II? ‘Ik heb mijn bureau al uitgekozen’, grapt Heerkens, om vervolgens op serieuze toon daaraan toe te voegen: ‘Het is niet dat ik daar blind vanuit ga, maar het behoort tot de mogelijkheden.’

Peters: ‘Je weet niet hoe de laatste jaren als voetballer lopen. Maar als je je carrière hier afsluit, kan het mes aan twee kanten snijden. Maar dat is voor later, eerst nog lekker voetballen.’

En samen in de auto terug van Tilburg naar Maaskantje.