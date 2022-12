Carlsen zichtbaar opgelucht na vierde wereldtitel rapid

Magnus Carlsen tijdens het WK rapid in Almaty. Beeld REUTERS

Zichtbaar opgelucht legde Magnus Carlsen uit hoe belangrijk het toernooi in Almaty voor hem was. ‘Ik liep immers het risico dat ik binnenkort geen enkele wereldtitel meer in mijn bezit zou hebben.’

Lang zag het ernaar uit dat Carlsen geruisloos het toernooi zou winnen. Na twee voortreffelijke eerste dagen struikelde hij in het zicht van de haven door in een overzichtelijke gelijke stand een stuk weg te geven tegen de Rus Artemjev. Een score van 1,5 uit 2 in de slotronden was net genoeg om de rest van het veld een half punt voor te blijven.

Het meest tevreden was Carlsen over de winstpartij tegen de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov, de winnaar van het WK rapid in 2021.

Carlsen – Abdoesattorov

WK rapid, Almaty 2022

1.b3 e5 2. Lb2 Pc6 3. e3 Pf6 4. Pf3 Ld6 5. c4 0-0 6. d3 Te8 7. a3 a5 8. Le2 Lf8 9. 0-0 d5 10. cxd5 Pxd5 11. Pbd2 f6

Met verwisselde kleuren is een Siciliaans stellingstype ontstaan waarin zwart voorzichtig moet zijn. De zet 11 ... f5 past niet bij een terughoudende opstelling met een loper op f8.

12. Dc2 Lf5 13. Tfe1 Lg6

Diagram 1

14. g4

In het spoor van Bobby Fischer die in 1970 in een vrijwel identieke stand succes had met de zet g2-g4 in een exhibitiepartij tegen Ulf Andersson. De computer is niet onder de indruk van grote namen en stelt voor wits agressie af te straffen met 14 ... a4 15. b4 Pdxb4 16. axb4 Pxb4 17. Dc4+ Lf7 18. Dc3 Pd5, gevolgd door de mars van de vrije damevleugelpionnen.

14 ... Dd7 15. Kh1 Tad8 16. Pe4 Kh8 17. Tad1

Ter voorbereiding van Te1-g1, een zet die op dit moment kan worden beantwoord met het stukoffer 17 ... Pdb4 18. axb4 Pxb4 19. Dc1 Pxd3.

17 ... Lf7 18. Tg1 Pb6 19. Tg3 a4 20. bxa4 Pa5 21. Tdg1 Ld5

Ten onrechte aarzelt zwart. Met 21 ... Pxa4 (22. La1 Pb3) kan hij de gevaarlijke loper op b2 elimineren.

22. g5 f5 23. Pc3

Kansrijk is het stukoffer 23. Pf6! gxf6 24. gxf6.

23 ... Lc6 24. e4 Pxa4 25. Pxa4 Lxa4 26. Dc3 Pc6 27. g6 Pd4

Ook na 27 ... h6 speelt wit 28. Pg5 (28 ... hxg5 29. Th3+ Kg8 30. Txg5).

Diagram 2

28. Pg5!

Een sterk, maar ook noodzakelijk stukoffer. Na 28. Lf1 f4 is wits aanval voorbij

28 ... Pxe2 29. Pf7+

Goed genoeg, maar mooier en sneller wint 29. Dc4! Pxg3+ 30. Txg3 Te7 31. gxh7, waarna zwart met 31 ... Te6 een toren moet teruggeven om mat te voorkomen

29 ... Dxf7 30. gxf7 Pxc3 31. fxe8D Lxe8 32. Lxc3 Lg6 33. exf5 Lxf5 34. Lxe5 Lxd3 35. Txg7

Zwart geeft op.