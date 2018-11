Carlsen verslaat Caruana en blijft wereldkampioen schaken

Magnus Carlsen in actie. Beeld AFP

Na voorbeeldig spel in de in 6-6 geëindigde klassieke match stelde de Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana teleur in het veel snellere rapidspel. Cruciaal voor het eenzijdige verloop van de tiebreak was een zware fout die Caruana ontglipte in de eerste partij. Nadat hij grote problemen had opgelost, zag hij in remisestand een simpel, maar fataal zetje van zijn tegenstander over het hoofd.

De meevaller gaf Carlsen vleugels. Zijn openingsbehandeling in de tweede partij was dubieus, maar toen Caruana veel te geforceerd op jacht ging naar de gelijkmaker, was een scherpe counter onmiddellijk beslissend. Carlsen zei dat hij lang niet zeker was geweest van mijn stelling. `Maar na die eerste partij voelde ik me kalm en zelfverzekerd.’

Terwijl de Noorse delegatie in de viproom alvast de goede afloop vierde, begon Caruana aan de onmogelijke taak een 2-0 achterstand goed te maken. Noodgedwongen vermeed hij in de derde partij een paar remisemogelijkheden, waarna Carlsen het karwei genadeloos voltooide.

Stap in de juiste richting

Na afloop zei Carlsen dat zijn spel de laatste jaren niet al te best is geweest, maar dat het in deze tweekamp een stap in de juiste richting vertoonde. ‘Het is duidelijk dat Caruana en ik gelijkwaardig zijn in het klassieke spel, maar in het rapidschaak ben ik nog steeds beter.’

Dat laatste bevestigde oud-wereldkampioen Gari Kasparov, die Carlsen een dag eerder nog ernstig had bekritiseerd: ‘Zijn niveau in rapidpartijen is fenomenaal. We zijn allemaal zwakker als we minder bedenktijd hebben, maar Carlsens speelsterkte daalt hooguit met 15 procent.’

