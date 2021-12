Carlsen toont zich meedogenloos na blunder van Nepomniasjtsji

Magnus Carlsen tijdens de negende matchpartij tegen Nepomniasjtsji op 7 december in Dubai. Beeld EPA

Het gaat van kwaad tot erger met uitdager Ian Nepomniasjtsji in de WK-tweekamp schaken in Dubai. Voor de tweede maal op rij ontglipte de Rus een treurige, één zet diepe fout waarvan wereldkampioen Magnus Carlsen dankbaar profiteerde. Met een 6-3 voorsprong heeft de Noor aan anderhalf punt uit de resterende vijf partijen voldoende voor titelprolongatie.

Zoals vaker in zijn carrière is het Nepomniasjtsji niet gelukt een teleurstellende ervaring snel achter zich te laten. De twee blunders van de laatste dagen zou hij ongetwijfeld hebben vermeden als het gruwelijke marathongevecht in de zesde partij hem bespaard was gebleven. De pijn van de nederlaag na 136 zetten werd nog aanzienlijk verergerd toen hij na afloop ontdekte dat hij onderweg een gouden kans op winnend voordeel had gemist.

Ongevraagde raad

Zondagavond, na zijn tweede nederlaag, kreeg Nepomniasjtsji van Gari Kasparov de ongevraagde raad om zijn reputatie te beschermen en zich neer te leggen bij een nederlaag met dragelijke cijfers. Volgens de oud-kampioen was er geen enkele kans op een comeback tegen Carlsen, die in zijn laatste 24 WK-partijen ongeslagen bleef.

Vanzelfsprekend sloeg de gewonde leeuw het advies in de wind. Aan zijn spel in de negende partij was niet te zien dat Nepomniasjtsji met de moed der wanhoop voor zijn laatste kans vocht. Met gezonde zetten bereikte hij licht voordeel, al was het onwaarschijnlijk dat hij Carlsens solide opgebouwde stand zou kraken.

Maar toen kwam dat fatale moment, waarop Nepomniasjtsji’s concentratie even verslapte en hij een voor de hand liggende riposte van zijn tegenstander over het hoofd zag. Hij liet de insluiting toe van een stuk dat even later zonder compensatie verloren ging. Na de blunder moest Carlsen twintig minuten wachten voor Nepomniasjtsji terugkeerde op het podium voor een paar laatste irrelevante zetten.

Na afloop werd aan de winnaar gevraagd of hij medelijden had met een opponent die niet bij zijn niveau passende fouten maakt. `Een WK-match is een bikkelhard gevecht, waarin geen plaats is voor medelijden,’ zei Carlsen. `Ik win liever van een tegenstander die goed op dreef is, maar op het scorebord telt elk punt even zwaar.’

Nepomniasjtsji – Carlsen

Negende matchpartij

1.c4 e6 2. g3 d5 3. Lg2 d4 4. Pf3 Pc6 5. 0-0 Lc5 6. d3 Pf6 7. Pbd2 a5 8. Pb3 Le7 9. e3 dxe3 10. Lxe3 Pg4 11. Lc5 0-0 12. d4 a4 13. Lxe7 Dxe7 14. Pc5 a3 15. bxa3 Td8 16. Pb3 Pf6 17. Te1 Dxa3 18. De2 h6 19. h4 Ld7 20. Pe5 Le8 21. De3 Db4 22. Teb1 Pxe5 23. dxe5 Pg4 24. De1 Dxe1+ 25. Txe1 h5 26. Lxb7 Ta4

27. c5 c6 28. f3 Ph6 29. Te4 Ta7 30. Tb4 Tb8 31. a4 Taxb7 32. Tb6 Txb6 33. cxb6 Txb6 34. Pc5 Pf5 35. a5 Tb8 36. a6 Pxg3 37. Pa4 c5 38. a7 Td8 39. Pxc5 Ta8

Wit geeft op.